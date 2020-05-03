消息：政府將放寬4人限聚令人數上限及食肆4人入座限制

▲ 消息指，政府將同時放寬公眾地方4人以上的群組聚集人數，及食肆4人入座限制。（資料圖片）

本港過去14日均沒有錄得新冠肺炎本地感染個案，據悉，政府將放寬防疫措施。消息指，「限聚令」及食肆規管，本周四（7日）將屆滿，政府將同時放寬公眾地方4人以上的群組聚集人數，及食肆4人入座限制。

消息指，「限聚令」及食肆的「限客令」，都會同步放寬人數規管，但食桌之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板的要求，料仍繼續維持。政府將在星期二的行會作最終拍板。

港府的多項防疫措施，將於周四（7日）屆滿，包括4人限聚令、食肆的限制、及11個被關閉的行業︰美容院、按摩院、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK、麻將耍樂處所、酒吧或酒館。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，疫情基本上受控，業界希望放寬部分措施，如每張枱最多4人限制，放寬至6至8人。他稱，與限聚令前相比，餐廳晚市生意跌近4至6成，放寬人數可吸引家庭客，「多兩個人，按比例至少做多一半生意」，而考慮到人流增加或添傳播風險，業界接受增加枱與枱的距離至1.8米，而未達要求的餐廳則必須裝上屏障，相信已令餐廳環境相對安全。

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責任編輯：莫稼浩