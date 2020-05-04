【康泰專訪】港人「唔悶得」疫後報復式外遊　復辦旅團看3因素盼6月推西藏新疆團

▲ 康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉表示，對復辦旅行團持觀望態度，又料目的地的公共衞生安全將成港人日後外遊的首要考慮條件。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續逾 3 個月，近日有緩和之勢，本港旅行社復辦外遊團是否重現曙光？康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉認為，港人「唔悶得」，心態上仍然是好想去旅行，但能否出團仍取決於旅客及員工安全、入境政策以及航空公司航班營運 3 大因素，暫持觀望態度，惟仍然盼望6月可重推西藏、新疆等內地團。

他又預料疫後港人會報復式外遊，惟海外疫情未止，也為市民蒙上外遊陰霾，相信目的地的公共衞生安全將成為外遊的首要考慮條件，公司擬推家庭小包團服務，供 2 至 6 人旅客獨立組團，亦正研於疫後開新團綫。

惟他指，今次新冠肺炎疫情肆虐環球，海外疫情比本港嚴重，認為疫後港人要重拾對外遊、尤其對長綫遊的信心，需要一段時間，相信旅行社業務要全面復甦，仍面對一定難度。

▲ 左文偉料疫情過後，港人會報復式地外遊。（經濟日報資料圖片）

疫情初見紓緩，是否代表旅行社重新開團在望？左文偉認為，現階段復辦旅行團仍屬言之尚早，公司暫抱觀望態度，除了需視乎各國與本地疫情的受控程度、全球入境限制和隔離措施外，也要兼顧航空公司的配套，並平衡領隊及旅客外遊風險，才可決定是否適合出行。

他稱，觀乎現時全球疫情走勢，業界普遍認為內地團會是最快可以復辦的旅行團，其次為亞洲團，公司希望下月可率先重推部分內地團，現正與內地有關部門及業界溝通，

首波目的地為西藏、貴州、新疆等人口密度較低、較休閒的內地省市，希望顧客對出行感安心，大城市如北京、上海、武漢等則不會那麼快就考慮重新開團。

▲ 受疫情影響，市民未能外遊。（經濟日報資料圖片）

港人愛好旅行無人不知，左文偉也認同港人「唔悶得」，相信港人心態上仍然是好想去旅行，料疫情過後，市民會報復式地外遊，

最大的反彈會是自由行旅客，但不會各地都出現百花齊放的境況，日本、韓國、台灣及泰國會是港人最受歡迎的選擇。

他續稱，新冠肺炎疫情難免令港人對外遊蒙上陰霾，相信日後旅遊目的地的公共衞生安全，將成為港人外遊優先考慮元素，市民或因擔心與多人同行遊覽時的交叉感染風險，而避免大型的團體遊。

左文偉透露，公司擬於復辦旅行團時，除了做好團內的基本衞生工作外，亦會推出家庭式小包團的「安心遊」服務，供 2 至 6 人旅客獨立組團外遊，團費會比一般旅行團稍貴，但相信市場有需求，

服務初步會於內地團做試驗計劃，未來再推展至亞洲及長綫團。

▲ 康泰擬推家庭小包團服務，供2至6人旅客獨立組團，亦正研於疫後開新團綫。（經濟日報資料圖片）

雖然外遊業務全面復甦之日仍未明朗，但左文偉說，公司已着手開發一些新團綫，涵蓋市場少有及自由行難到訪的地方，盼在疫後提供更多新鮮行程予顧客選擇，更透露南美、古巴深度遊會是其中一個發展方向，有待全球疫情盡快消退，希望能於今年第 4 季推出。

此外，疫情下港人紛紛出外行山郊遊，康泰早前亦曾推出多個本地一天遊旅行團，但因港府實施限聚令而暫停，左文偉稱，當禁令撤銷後，公司會復推有關旅行團。