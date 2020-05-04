【康泰專訪】3個月失3萬客影響比沙士嚴峻　優化業務未擬裁員

▲ 康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉強調，公司無計劃裁員。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情冰封本港外遊業務，入行30年的康泰旅行社旅遊管理部總經理左文偉接受TOPick專訪時也坦言，影響比沙士嚴峻，疫情以來有約3萬客人受影響，公司亦續取消5月份的旅行團，業務損失大，但強調公司現金流無問題，亦無計劃裁員，現趁機調整和優化業務。

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左文偉憶述，今年1月底，新冠肺炎疫情開始在內地肆虐，公司決定取消所有內地團，其後疫情迅速席捲全球，港府向全球發紅色外遊警示，各地亦實施入境限制，公司接連取消遠至南美的旅行團，過去3個月有約3萬旅客人次因而受影響而未能出行，損失無可避免。

他說，公司去年估計今年復活節及五一假期，可吸引多1萬至2萬人報團或購買自由行套票外遊，可惜因疫情最終未能搶攻節日連假的商機。

本港疫情漸紓緩，惟海外情況依然嚴重，左文偉指，公司已決定繼續取消旅行團至5月31日，涉及約1,000名旅客，

主要是歐美、地中海團；亞洲團好少量。

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▲ 康泰繼續取消旅行團至5月31日，涉及約1,000名旅客。（陳靜儀攝）

疫情令出境潮變退團潮，業務受壓。他透露，管理層於2、3月沒有領薪，全體員工上月及本月需放取16日的無薪假，強調公司備有流動資金維持經營，會按情況檢視公司政策，暫時無裁員計劃，亦無要求員工停薪留職。

左文偉稱，旅行社部分分行停運，前綫員工未能開工，公司正藉此時機為同事進行培訓，並改善網上平台運作，優化前綫服務效率，期望在今年6、7月推出更方便及簡單的新網站。

對於港府在防疫抗疫基金中推出多項支援旅遊業的措施，左認為，資助對旅行社及前綫員工有一定幫助，但並非全部都奏效；又說租金壓力最大，冀財團可減租。

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記者：陳曉瑩