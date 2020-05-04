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【投訴司機】嫌行車太慢致女兒暈車浪嘔吐　港媽網上公審巴士司機︰可否投訴

親子 10:16 2020/05/04

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

一名港媽指她乘坐的巴士行車太慢，令她的女兒暈車浪嘔吐，於是在網上公審巴士司機。

雖然巴士有預定出發及到達時間，但行車時間有時會受路面交通情況影響。近日一名港媽於社交媒體分享，曾乘坐的巴士行車太慢，令她的女兒暈車浪嘔吐，於是在網上公審巴士司機，又問可否根據她提供的資料向巴士司機作出投訴。

埋怨巴士司機行車慢

有網民於Facebook群組「巴士的事討論區」轉發有關港媽的帖文，該名港媽於帖文開首即指「好憤怒」，她寫道︰

好耐未試過坐巴士暈車浪，仲係3仔乸及其他乘客都有同感……

她指當時為了其他乘客的安全，沒有即時跟巴士司機理論，在下車時才拍下司機證，問網民憑以下資料可否投訴︰

67M 8:15左右葵芳開出，9:04落車

【生仔要考牌】嬰兒肚餓扭計用孭袋邊頂奶樽餵　媽媽懶理濁親風險巴士上專心打機

網民︰50分鐘算快

67M為葵芳至屯門兆康苑巴士路線。而她hashtag表示自己「一向好尊重巴士司機」，不過今次事件令她憤怒，又指女兒由屯門公路忍至下車時嘔吐。

她未有透露下車地點，而網民似乎不大認同她。有網民表示「想快就唔好搭巴士」、「67M 50分鐘算快喇」，「巴士平均預計起碼一個鐘啦」，批評港媽無理投訴「快又話快，慢又話慢」；亦有網民坦言「（屯門）新墟嗰頭啲燈位有部份都幾耐下」。

更多有關巴士發生的事件，即睇︰

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責任編輯︰駱秀玲

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