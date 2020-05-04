【識時務者】魏駿傑投資餐廳生意急挫零收入　為女兒放賣昔日愛巢移居大馬

▲ 魏駿傑跟女兒相依為命。

現年52歲魏駿傑，重慶太太張利華早前被揭背夫偷食外藉男士，魏駿傑亦公開表示夫妻感情出現缺痕，自太太離開後，魏駿傑以照顧女兒Jessica為優先，父女同住西貢獨立屋，相依為命。

自魏駿傑太太張利華被揭背夫搭上外藉新歡，並搬到男友家中居住，魏駿傑曾在私人帳號換上黑色頭像相，並感傷留言：「從此與你相依為命。」暗示只與女兒相依為命，默認婚變一事。

▲ 魏駿傑跟張利華一家三口的畫面不再。（取自微博）

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當時他形容自己是個普通爸爸，只想努力工作，照顧好女兒，暫時也未想到離婚問題。

做帶女洪郎的魏駿傑，日前魏駿傑接受傳媒訪問，稱近日因疫情跟女兒多數留在家中，陪女兒上網做功課，應付學校進度，自言父女感情更要好。

▲ 魏駿傑現時只想跟女兒相依為命。（取自微博）

魏駿傑因受疫情影響，坦言沒工開沒收入，幸囡囡很孝順，還叫爸爸多慳錢，更稱最愛是爸爸，日後嫁人都要跟父親同住，令魏駿傑大表安慰。

不過，疫情下各行各業大受影響，魏駿傑向傳媒坦言早年投資的泰國餐廳，去年已易手，目前只餘跟朋友合資的燒烤餐廳，但近日生意跌了近七成，入座率令人擔心。

▲ 早年魏駿傑投資餐廳，當時太太也陪同出席。（東星圖片）

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魏駿傑希望有多些現金在手，故有意出售當年斥1,600萬購買的西貢獨立屋套現，跟女兒租住較細的單位，他並表示或者父女移民馬來西亞，因當地小孩讀書壓力較小，但亦盼疫情過後，香港經濟可以回復正常。

▲ 當年魏駿傑因戀上張利華而跟滕麗名分手。（東星圖片）

早前魏駿傑坦言自己仍在失婚的低落情緒中，萬事以女兒為主，暫時沒有再婚的念頭。

他憶述早年與滕麗名的舊情，認為當時緣分已盡，自己也不夠資格愛她。對早前滕麗名斷肋骨入院一事，看到滕麗名老公對她無微不至，認為他的老公是好男人。

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