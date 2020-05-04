【生日放閃】張寶兒送香吻慶男友迎39歲　袁偉豪視女友為人生伴侶：感激陪過低潮期

▲ 獲女友張寶兒送上生日香吻的袁偉豪展露幸福甜笑。（袁偉豪IG圖片）

即將踏進39歲的袁偉豪最近相約女友張寶兒、豹哥單立文及豹嫂胡蓓蔚一同相聚慶祝，張寶兒為袁偉豪送上生日香吻，而袁偉豪也給張寶兒送上回禮，十分恩愛。

五月生日的袁偉豪於限聚令下相約女友張寶兒以及豹哥豹嫂會面慶生，兩對戀人一同聚會，袁偉豪更罕有地貼出與女友互送香吻的照片，於社交平台上甜蜜放閃。

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▲ 袁偉豪送女友張寶兒送上生日香吻作回禮。（袁偉豪IG圖片）

袁偉豪寫道：

每一年的五月份都有大家跟自己一起慶生日，限聚令底下不能跟所有好友相見，但今年罕有地收到了一個生日香吻，既然如此，

懂得社交禮儀的我立即還一個了吧

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▲ 袁偉豪相約女友張寶兒、豹哥單立文及豹嫂胡蓓蔚一同慶生。（袁偉豪IG圖片）

袁偉豪與張寶兒於2016年因拍攝旅遊節目《打工捱世界II》而結緣，當時二人於非洲日夜相見並日久生情，二人其後也大方公開戀情，袁偉豪形容女友為「開心寶貝」。

袁偉豪曾於訪問中透露二人的關係是由女方提出主動開始，他坦言自15、16歲便開始初戀，但從前卻不懂珍惜及不愛管束，也正正因為張寶兒對他的不管束而令他更愛錫對方，漸漸地學懂珍惜對方。

袁偉豪的父親於2018年離世，他感激女友於低潮期伴他共渡，又承認自己已找到一個遇上任何事都可陪在他身邊一起經歷、分享和面對的人。他相信自己已找到人生伴侶，且表示到了適當的時機便會公布喜事。

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