【新冠肺炎】何栢良稱本港防疫成績令人鼓舞　短期內有證據顯示本地傳播鏈中斷

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良相信4人限聚令放寛至8人，不會令風險明顯上升。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，本港已連續14天無本地個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良相信，短期內會有確實證據顯示，本地傳播鏈已中斷；認為可放寬社交距離的措施，如限聚令可放寬至8人亦是合適和安全。

【新冠肺炎】何栢良：本地28日「零感染」見曙光 病毒傳染力強防疫措施不可鬆懈

何栢良今早（4日）接受電台訪問時指，本港的防疫成績令人鼓舞，相信短時間內會有確診證據顯示，本地傳播鏈中斷。他指出，本港的措施防疫包括邊境人流限制、主動尋找懷疑個案做檢測、全民戴口罩和保持社交距離，而社交距離措施只是輔助性質，源頭控制更重要。

消息：政府將放寬4人限聚令人數上限及食肆4人入座限制

對於有消息指政府將放寬4人限聚令人數的限制，何栢良強調雖本港連續14天無本地個案，社區安全系數較高，限聚令可放寬至8人，其做法是合適和安全，亦相信不會因此而令防疫風險上升。他表示，如果到5月17日本地仍是零感染，已達至連續28日無本地確診個案的要求，如當局如強制市民在人流密集的地方，如公共交通工具上佩戴口罩，限聚令等保持社交距離的措施，可以完全取消。

【新冠肺炎】港府將全民派可重用口罩 袁國勇：戴口罩是唯一不可放寬措施

至於港府將全民派可重用口罩，他預計市民要長時間戴口罩，如開始復課、復工時，口罩的需求是非常大，相信此舉會對學生及基層等都有幫助。

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記者：郭詩詩