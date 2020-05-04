  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (一) 12:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】白川鄉合掌村罕見封村防疫　遊客絕跡重拾25年前寧靜

健康 11:20 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

日本白川鄉合掌村，以冬天雪景和獨特建築聞名，更是世界文化遺產，每年吸引大量遊客前來觀光。日本正值黃金周長假，但由於新冠肺炎疫情持續，合掌村宣佈「封村」，雖讓許多遊客失望而回，卻令村民終於重享昔日寧靜。

據日本傳媒報道，當地正值一年一度的黃金周長假，為了防止疫情擴散，位於歧阜縣的著名旅遊景點白川鄉合掌村，宣布5月2日至6日暫時「封村」，不對外開放，白川鄉內商店全數停業，所有來往白川鄉的高速巴士亦暫停營運。

日本正處於緊急狀態，但仍有不少市民趁著假期前來觀光，到達才發現「摸門釘」。一名由名古屋駕車到合掌村的40歲男士表示，「完全不知道合掌村已封閉」，最終只能失望而回。有保安人員在派發傳單通知遊客封村，村口不時有汽車抵達，隨後又折返離開。

白川鄉於1995年被列為世界文化遺產，此後觀光客數量大增。往年黃金周長假期間，每日約有8000至1萬名觀光客到訪白川鄉，如今除了偶爾有村民出沒外，就再無觀光客的蹤影，讓當地村民重拾昔日寧靜。

有在合掌村出生長大的59歲村民指，贊成封村的決定，又表示封村後少了觀光客的喧鬧，令他想起往日悠閒、寧靜的生活。「待疫情平息後，村民都歡迎遊客來訪」。

新冠肺炎疫情在日本依然持續，截至5月4日早上，逾1.4萬人確診，487人死亡。

責任編輯：王俊賢

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 健康問題 疫情 日本 白川鄉 合掌村 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
【新冠肺炎】港府將全民派可重用口罩　袁國勇：戴口罩是唯一不可放寬措施
11:32 2020/05/03
【新冠肺炎】港府將全民派可重用口罩　袁國勇：戴口罩是唯一不可放寬措施