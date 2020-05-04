【日本疫情】白川鄉合掌村罕見封村防疫　遊客絕跡重拾25年前寧靜

日本白川鄉合掌村，以冬天雪景和獨特建築聞名，更是世界文化遺產，每年吸引大量遊客前來觀光。日本正值黃金周長假，但由於新冠肺炎疫情持續，合掌村宣佈「封村」，雖讓許多遊客失望而回，卻令村民終於重享昔日寧靜。

據日本傳媒報道，當地正值一年一度的黃金周長假，為了防止疫情擴散，位於歧阜縣的著名旅遊景點白川鄉合掌村，宣布5月2日至6日暫時「封村」，不對外開放，白川鄉內商店全數停業，所有來往白川鄉的高速巴士亦暫停營運。

日本正處於緊急狀態，但仍有不少市民趁著假期前來觀光，到達才發現「摸門釘」。一名由名古屋駕車到合掌村的40歲男士表示，「完全不知道合掌村已封閉」，最終只能失望而回。有保安人員在派發傳單通知遊客封村，村口不時有汽車抵達，隨後又折返離開。

白川鄉於1995年被列為世界文化遺產，此後觀光客數量大增。往年黃金周長假期間，每日約有8000至1萬名觀光客到訪白川鄉，如今除了偶爾有村民出沒外，就再無觀光客的蹤影，讓當地村民重拾昔日寧靜。

有在合掌村出生長大的59歲村民指，贊成封村的決定，又表示封村後少了觀光客的喧鬧，令他想起往日悠閒、寧靜的生活。「待疫情平息後，村民都歡迎遊客來訪」。

新冠肺炎疫情在日本依然持續，截至5月4日早上，逾1.4萬人確診，487人死亡。

責任編輯：王俊賢

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