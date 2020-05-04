【Dyson新店】全港首間Dyson旗艦體驗館5月8日開幕 任試電器及免費體驗頭髮護理
Dyson將於5月8日開設香港第一間旗艦體驗館，體驗館位於Elements圓方，客人可以親身體驗Dyson的家居及護理電子用品。此外，客人可享這店獨有的個人化服務，為Dyson Airwrap造型器的包裝上印上名字！
旗艦體驗館主要分為地板護理體驗區、環境護理展示區 、頭髮護理體驗區及個人化服務區。
客人可以在旗艦體驗館裡看到最新的產品，尋找獨家產品名配件，包括Dyson Lightcycle Morph™座地燈、Dyson V8™ Slim Fluffy無線吸塵機、Pure Hot+Cool Cryptomic™三合一風扇暖風空氣清新機等等。
在頭髮護理體驗區，客人可以了解Dyson Airwrap™造型器、升級版Dyson Supersonic™風筒及Dyson Corrale™ Straightener直髮器的原理及體驗它們。
在地板護理體驗區，展示了最新及最輕巧的Dyson V8™ Slim Fluffy無線吸塵機，大家可以取出不同大小及質感的顆粒，倒在地板上，隨即試用吸塵機體驗當中的吸力。
Dyson旗艦體驗館更提供獨家的個人化服務，所有購買Airwrap造型器的客人，都可以在包裝盒上印壓姓名的縮寫（例如兩個英文字母）。
詳情：
Dyson圓方旗艦體驗店
試業日期：5月6日
開幕日期：5月8日
地點：九龍尖沙咀柯士甸道1號ELEMENTS商場木區1093號舖
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責任編輯：王芷瑩