【Dyson新店】全港首間Dyson旗艦體驗館5月8日開幕　任試電器及免費體驗頭髮護理

▲ 全港首間Dyson旗艦體驗館5月8日開幕！（相片由Dyson提供）

Dyson將於5月8日開設香港第一間旗艦體驗館，體驗館位於Elements圓方，客人可以親身體驗Dyson的家居及護理電子用品。此外，客人可享這店獨有的個人化服務，為Dyson Airwrap造型器的包裝上印上名字！

▲ 環境護理展示區（相片由Dyson提供）

旗艦體驗館主要分為地板護理體驗區、環境護理展示區 、頭髮護理體驗區及個人化服務區。

客人可以在旗艦體驗館裡看到最新的產品，尋找獨家產品名配件，包括Dyson Lightcycle Morph™座地燈、Dyson V8™ Slim Fluffy無線吸塵機、Pure Hot+Cool Cryptomic™三合一風扇暖風空氣清新機等等。

在頭髮護理體驗區，客人可以了解Dyson Airwrap™造型器、升級版Dyson Supersonic™風筒及Dyson Corrale™ Straightener直髮器的原理及體驗它們。

▲ 頭髮護理體驗區展示Dyson Airwrap™造型器。（相片由Dyson提供）

在地板護理體驗區，展示了最新及最輕巧的Dyson V8™ Slim Fluffy無線吸塵機，大家可以取出不同大小及質感的顆粒，倒在地板上，隨即試用吸塵機體驗當中的吸力。

▲ 地板護理體驗區（相片由Dyson提供）

Dyson旗艦體驗館更提供獨家的個人化服務，所有購買Airwrap造型器的客人，都可以在包裝盒上印壓姓名的縮寫（例如兩個英文字母）。

▲ Dyson體驗店提供全港首個獨家的個人化服務。（相片由Dyson提供）

詳情：

Dyson圓方旗艦體驗店

試業日期：5月6日

開幕日期：5月8日

地點：九龍尖沙咀柯士甸道1號ELEMENTS商場木區1093號舖

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責任編輯：王芷瑩