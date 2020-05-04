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【Netflix劇集】《The King：永遠的君主》李敏鎬情挑鄭恩彩　Boucheron+dunhill過百萬行頭壓場

娛樂 12:06 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

久違了的李敏鎬主演的《The King：永遠的君主》，劇中與鄭恩彩大談穿越愛情，兩人的穿戴行頭過百萬元，值得細賞。

早前的一套韓劇《愛的迫降》叫不少人廢寢忘餐地追捧，就連劇中演員的穿戴都成了大家談論的對象，那麼現正播放由久違了的李敏鎬主演的《The King：永遠的君主》又如何？原來《The King：永遠的君主》內的服飾一點也不比前者遜色，而且還有過百萬的珠寶壓場。

久違了的李敏鎬再次接拍電視劇，雖然又是穿越劇，但fans應該會滿足。（圖片由Netflix提供）

李敏鎬在劇中穿上這件dunhill kimono大衣。（圖片由dunhill提供）

《The King：永遠的君主》編劇由《鬼怪》的著名編劇金思淑編寫，有著《鬼怪》的金漆招牌，加上久休復出的李敏鎬（繼2013年的《繼續者們》後，相隔6年和金思淑再度合作），理應不愁收視，而頭3、4集的收視亦真的不錯。

不過據報道說由第5集開始，收視明顯向下滑，究竟該劇在未來日子如何力挽收線仍是未知之數，但劇中人的衣飾早已曝光，又是叫人看得賞心悅目。

李敏鎬在《最後的君主》劇中穿上dunhill大衣。（網上圖片）

例如男主角李敏鎬除了一身王子、又或是傳統韓國古裝的造型外，英國品牌dunhill亦提供了不少大褸和皮靴供他穿上。

由演員鄭恩彩飾演的女總理，劇內所佩戴的都是Boucheron的高級珠寶。（圖片由Netflix提供）

Nature Triomphante系列Plume de Paon孔雀羽毛玫瑰金耳夾。（$134,500/圖片由Boucheron提供）

另一方面，劇中飾演年輕而又充滿野心的女總理鄭恩彩就更是厲害，在劇中佩戴著法國珠寶品牌Boucheron過百萬的首飾。

這一對耳環都是來自Boucheron。（圖片由Netflix提供）

Serpent Boheme系列白金鑽石吊墜耳環。（$339,000/圖片由Boucheron提供）

單是看看這些非比尋常的排場，就可見這十多年間每套韓劇的製作費有多大，而且背後密密計算著聯同各大品牌務求產品可以在劇集中植入式亮相的機會，看來在播放中《The King：永遠的君主》裏，美輪美奐的時尚產品仍然會陸續有來，大家不妨看看認得出多少？

記者：何偉雄

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