【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取

▲ 港府已做數百萬個可重用60次口罩，市民每人一個口罩經郵局派送和領取。

本港新冠肺炎疫情持續超過3個多月，據知，政府已做數百萬個可重用60次口罩，香港市民每人一個，口罩將經郵局派送和領取。行政長官林鄭月娥明天（5日）將公布此好消息。

據知，政府早看中這個可洗60次的重用口罩設計，惟因全球搶購口罩，故政府製造口罩一事不敢張揚。此事由創新及科技局負責，前局長楊偉雄2月中曾透露，局方已有重用口罩的設計，當時正尋找物料，但難在購買，要去其他地方尋找。

消息指，政府現時手上已做數百萬個可重用60次口罩製成品，據知，今次由創科局牽頭，故會利用高科技，初步構思包括在網上登記，並利用郵局派送和領取，如一家五口可先登記，郵局可派送到家中，也可到郵局領取，但也有照顧一些沒有電腦人士等的其他派送安排。

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至於為何不用便利店或藥房來派口罩？皆因若以便利店等派發，要先登記身份證，各電腦又要連起來，做起來更麻煩。

另有消息指，政府即將派發的重用口罩，由香港紡織及成衣研發中心負責研發，該機構早前曾研發一種可水洗重用的口罩，曾獲國際金獎，並具抗菌過濾雙功能。

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記者：傅流瑩