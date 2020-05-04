【郭富城音樂會】城城捐6位數助舞蹈及影業基層　Aaron3個原因舉行籌款騷【附直播連結】

▲ 郭富城將於5月9日舉行網上慈善騷。

舞台王者郭富城有感香港受疫情影響各行各業，其中電影業及舞蹈員業界亦受不少衝擊，城城決定將於本周六（5月9日）下午5時至6時舉行《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》，為業界籌款及為港人打氣！

《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》演出地點與許冠傑上次的音樂會一樣在海港城天台停車場，並同樣為全球免費直播。TOPick新聞 facebook屆時亦會同步直播。

一向致力慈善，心繫社會的郭富城，認為面對世紀疫情，大家應該謹守崗位、互助、齊心、團結。

▲ 郭富城接受鄭丹瑞訪問談舉行網上騷原因。（圖片：健康旦）

城城受訪表示，早前受到《許冠傑同舟共濟 Online Concert》啟發，便決定以「郭富城國際關愛慈善基金」聯同「健康‧旦」舉辦一場網上慈善演唱會，為專業舞蹈員及電影幕後基層工作者，籌募一些抗疫經費，以作支援，希望可以一解他們燃眉之急。

是次全數善款將不扣除任何開支，透過「郭富城國際關愛慈善基金」分配予各個合資格的專業舞蹈員及電影業界基層工作者。

今次籌款的受惠對象先以舞蹈員和電影幕後基層為主，郭富城表示：「舞蹈是我的初心，我必須要支持！而電影業內不少工作者，也對我愛護有加，所以先列入第一階段的關顧群組。」

據悉，郭富城出錢出力已私人率先捐出數十萬元予一班收入舞蹈員解燃眉之急。

▲ 郭富城亦曾在海港城舉行露天表演。（取自facebook）

另一個舉行音樂會原因，城城表示希望在母親節前夕向天下的母親送上祝福，提醒子女在母親節當日要對偉大的母親表達敬意。

此外，今次召集龐大舞蹈團隊，過程亦甚具意義。郭富城表示：「今次集合接近100名舞蹈員同心抗疫為慈善，也很有意義和壯觀，因舞蹈界有不少人已經轉行，甚至有人因傷而未能再跳舞，但是，只要他們仍承認自己是一個『舞者』，都可以出一分力，為香港以及全球華人打氣。」

是次《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，於5月9日下午5時，於全球網上及指定平台包括TOPick新聞facebook同步直播，郭富城將聯同近百位舞蹈員一起以歌會舞，傾力唱跳一小時，場面亦肯定極為壯觀。

是次並接受各界捐款，全數善款將不扣除任何開支，透過「郭富城國際關愛慈善基金」分配予各個合資格的專業舞蹈員及電影業界基層工作者。

郭富城希望可以透過這個演出，於低迷氣氛下，為大家提供歡樂和發放正能量，希望疫情早日過去，大家回復開心正常的生活。

▲ 《郭富城鼓舞‧動起來Online Concert》

「郭富城國際關愛慈善基金」成立於2000年，為政府認可之註冊慈善機構，一直致力助學、扶貧、護老之慈善項目。於是次抗疫已作出支援機構包括「香港罕見病聯盟」、「關學聯」、「小黃花慈善教育基金」。

捐款戶口：郭富城國際關愛慈善基金有限公司 Aaron Kwok Love and Concern International Charity Fund Limited

香港上海匯豐銀行 HSBC：634-353288-838

或以支票捐款，支票抬頭：郭富城國際關愛慈善基金有限公司（寄往：觀塘鴻圖道35號天星中心5樓收）

*所有捐款不扣除一分一毫全部撥捐「郭富城國際關愛慈善基金」，此基金慈善團體牌照：91/11647，港幣一百元以上可要求慈善扣稅收據。

「郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會」

網上平台直播日期：2020年5月9日（星期六）

時間：下午5時-6時

官方直播平台：

健康·旦YouTube頻道：https://bit.ly/2w9keRR

健康·旦Facebook：https://www.facebook.com/111689697082585/

郭富城Facebook：https://www.facebook.com/aaronkwokxx/

海港城 Facebook：https://www.facebook.com/HarbourCity/

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