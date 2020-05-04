  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (一) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】許樹昌：本地傳播鏈徹底中斷前　不能一下子取消所有防疫措施

社會 11:06 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

許樹昌指要到5月17日沒有新增本地個案，才可以肯定本地傳播鏈完全中斷。（資料圖片）

本港疫情持續稍有緩和，抗疫督導委員會專家顧問之一的許樹昌教授今日（4日）會見傳媒時指在本地傳播鏈中斷前，不能一下子取消所有防疫措施只可以逐步放寬。

【專訪許樹昌抗疫百日】威院至12人覆診肺功能正常　許樹昌：長遠後遺症遠較沙士少

許樹昌指政府將會安排分階段復課，中學生會先復課，逐步才到小學生。他又提到現時本港只不過是十多日沒有新增個案，亦只是經過了一個潛伏期，真的要到第1036宗個案後再數算28天，差不多到5月17日沒有新增本地個案，才可以肯定本地傳播鏈完全中斷。因此現階段不能一下子取消所有措施，只可以逐步放寬，而且入口個案仍然是最大風險，始終不排除部份人在14天後才發病，萬一這些人出了社區，都會構成一定風險。

此外，提到食肆的防疫措施，他認為每枱人數的限制可由4人，增加至6至8人，但餐桌還是要相隔1.5米，食客在進食後也要戴上口罩才可以談天。

【抗疫百日】逾6成「隱形患者」屬11歲至40歲年輕群組　許樹昌：未知無症狀感染能否產生抗體

許樹昌續指戲院暫時也沒有相關爆發，所以只要在戲院中不飲食，也不除下口罩，就會相對安全。至於卡拉OK和酒吧就應該要最遲才放寬，業界應該考慮有什麼措施可以增加安全性，才可以重開營業；美容院亦可以考慮重開，但需要留意每個房間的通風，美容師亦需要和醫護人員一樣，戴上外科口罩及戴上眼罩；健身室重開時則需要限制人數，而且每一個人在使用儀器後都應該要清潔。

【抗疫百日專訪】中大教授許樹昌習武達9年　一次意外成從師契機

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭家穎

肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
【新冠肺炎】港府將全民派可重用口罩　袁國勇：戴口罩是唯一不可放寬措施
11:32 2020/05/03
【新冠肺炎】港府將全民派可重用口罩　袁國勇：戴口罩是唯一不可放寬措施