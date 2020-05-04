【新冠肺炎】許樹昌：本地傳播鏈徹底中斷前　不能一下子取消所有防疫措施

▲ 許樹昌指要到5月17日沒有新增本地個案，才可以肯定本地傳播鏈完全中斷。（資料圖片）

本港疫情持續稍有緩和，抗疫督導委員會專家顧問之一的許樹昌教授今日（4日）會見傳媒時指在本地傳播鏈中斷前，不能一下子取消所有防疫措施只可以逐步放寬。

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許樹昌指政府將會安排分階段復課，中學生會先復課，逐步才到小學生。他又提到現時本港只不過是十多日沒有新增個案，亦只是經過了一個潛伏期，真的要到第1036宗個案後再數算28天，差不多到5月17日沒有新增本地個案，才可以肯定本地傳播鏈完全中斷。因此現階段不能一下子取消所有措施，只可以逐步放寬，而且入口個案仍然是最大風險，始終不排除部份人在14天後才發病，萬一這些人出了社區，都會構成一定風險。

此外，提到食肆的防疫措施，他認為每枱人數的限制可由4人，增加至6至8人，但餐桌還是要相隔1.5米，食客在進食後也要戴上口罩才可以談天。

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許樹昌續指戲院暫時也沒有相關爆發，所以只要在戲院中不飲食，也不除下口罩，就會相對安全。至於卡拉OK和酒吧就應該要最遲才放寬，業界應該考慮有什麼措施可以增加安全性，才可以重開營業；美容院亦可以考慮重開，但需要留意每個房間的通風，美容師亦需要和醫護人員一樣，戴上外科口罩及戴上眼罩；健身室重開時則需要限制人數，而且每一個人在使用儀器後都應該要清潔。

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責任編輯：郭家穎