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常識科老師誤教鴉片戰爭起因　可立小學成立調查委員會全面檢視及跟進

社會 11:12 2020/05/04

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

日前網上流傳一段片段，指一名嗇色園主辦可立小學的教師教授鴉片戰爭時，稱英國為消滅鴉片，而對中國發動鴉片戰爭，被質疑與史實不符。可立小學今日（29日）發聲明指，會成立調查委員會深入調查有關事件，就其中涉及的問題作全面檢視及跟進。

聲明又指，委員會由校監領導，成員包括一名獨立校董、一名家長校董及一名辦學團體校董，並將會以客觀、理性及持平的態度展開工作。校董會作為學校的最高負責人，強調極度關注是次事件對學生造成的影響，贊同校方已第一時間修正有關教學材料，並同步優化現有處理教材的機制，確保教師向學生教授正確知識。

校方指，在委員會完成調查及提交報告以前，校董會不會就有關事件原由作任何臆測及回應，並會確保調查公平公正、實事求是進行。

教育局指，片中講述鴉片戰爭的內容明顯失實，「不能接受」，正向校方跟進查明事實，並強調學校不能容許教師教錯歷史事實，如有教師被證實專業失德，會依據教育條例嚴肅跟進。

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責任編輯：陳子謙

小學 教育局 嗇色園主辦可立小學 戰爭

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