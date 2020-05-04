【網絡熱話】Angelababy吳謹言代言Dior繡中文字服務 字體欠美感引發時尚災難
國際時尚品牌Dior的「個性化訂製服務」推出中文版，顧客可到各大Dior的分店為指定型號的手袋繡上中文字。品牌並找來代言人Angelababy（楊穎）、吳謹言、景甜和張雪迎作示範，可是卻引來不少劣評。
事因Dior於5月2日在其中國官方微博公布消息指，自2018年起已開始推出「ABCDIOR個性化訂製服務」，顧客可於Dior指定型號的產品包括手袋、耳環、絲巾等加上客人指定的字母和標誌，而最近「ABCDIOR」正式打入中國市場。
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Angelababy吳謹言代言Dior手袋
為迎合顧客品味，Dior推出全新中文訂製服務，服務於5月1日至31日登陸中國各大Dior專門店，顧客可以為BOOK TOTE、DIORCAMP的手袋加上指定的中文字樣。
品牌更找來代言人Angelababy（楊穎）、吳謹言、景甜和張雪迎作示範，Baby手執新推出的ROSA MUTABILIS刺繡BOOK TOTE，中間則加上黑色粗體「楊穎」兩個大字。
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雖然品牌作出新嘗試對顧客來說是件好事，可是卻遭到不少網民對此作出劣評。
有網友不敢相信這個設計，直問：「係咪P圖？」亦有網友對於把自己的中文全名印在名牌手袋上感疑惑：「似幼稚園書包。」亦有網民覺得字體設計出現問題：「不能挑個好看的字體嗎？」
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不過亦有網民幫品牌說話，指Dior顧客甚多，印上客製的字樣能夠大大減少撞袋的機會。
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撰文 : TOPick柴犬出動