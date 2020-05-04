【無品山友】4日長假期為郊區帶來大量遊人　塔門小夏威夷徑處處垃圾堆積成山

▲ 有網民在「小夏威夷瀑布」發現一大堆垃圾，呼籲遊客要考慮清潔工搬垃圾落山有多辛苦。

新冠肺炎持續多時，近日疫情稍有緩和之勢，不少民眾趁連續4天假期都乘機到郊外出遊，但也應注重環境衛生。有網民昨日於Facebook指，在被譽為「小夏威夷瀑布」的將軍澳小夏威夷徑石澗旁，發現垃圾堆積成山，呼籲遊客要考慮清潔工搬垃圾落山有多辛苦。而「海洋拾荒者Kitti」亦在網上分享照片，義工更即場體驗食環工人挑起4包重垃圾落山的苦況，以鼓勵行山客自行清理垃圾。

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Facebook專頁「將軍澳主場」昨日分享了一名網民帖子指，在小夏威夷瀑布旁有一大堆用膠袋和紙袋裝著的垃圾，當中包括用過的紙巾、膠樽、食物包裝等，有些垃圾多到溢出袋中。

發帖者稱，步行到小夏威夷瀑布的樓梯很花腳力，天氣又炎熱，呼籲市民應帶走自己的垃圾，不要增加清潔工人或義工的負擔。

點解大家咁自私唔帶走自己既垃圾走呢，再係咁呢個將軍澳後花園只會係垃圾堆，唔好再做自私友。

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另外，一直關注環境衛生、經常清理沙灘垃圾的環保人士Kitti，昨日就在Facebook專頁「海洋拾荒者Kitti」發布照片指，在西貢塔門第5度淨灘時，經常見到食環工人伯伯挑著4包重垃圾落山，因此特地邀請同行環保人士挑起估計重約25kg的垃圾，同時再次呼籲行山客要自行清理垃圾。

因為心痛伯伯的辛勞，所以堅持要替伯伯推尼四包垃圾落碼頭及教育其他人把垃圾送落山！

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責任編輯：羅嘉欣