  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (週一) 14:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無品山友】4日長假期為郊區帶來大量遊人　塔門小夏威夷徑處處垃圾堆積成山

健康 11:45 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

有網民在「小夏威夷瀑布」發現一大堆垃圾，呼籲遊客要考慮清潔工搬垃圾落山有多辛苦。

新冠肺炎持續多時，近日疫情稍有緩和之勢，不少民眾趁連續4天假期都乘機到郊外出遊，但也應注重環境衛生。有網民昨日於Facebook指，在被譽為「小夏威夷瀑布」的將軍澳小夏威夷徑石澗旁，發現垃圾堆積成山，呼籲遊客要考慮清潔工搬垃圾落山有多辛苦。而「海洋拾荒者Kitti」亦在網上分享照片，義工更即場體驗食環工人挑起4包重垃圾落山的苦況，以鼓勵行山客自行清理垃圾。

【情何以堪】港人假期湧至郊野行山遺垃圾　年邁清潔工揹大袋垃圾落山

Facebook專頁「將軍澳主場」昨日分享了一名網民帖子指，在小夏威夷瀑布旁有一大堆用膠袋和紙袋裝著的垃圾，當中包括用過的紙巾、膠樽、食物包裝等，有些垃圾多到溢出袋中。

發帖者稱，步行到小夏威夷瀑布的樓梯很花腳力，天氣又炎熱，呼籲市民應帶走自己的垃圾，不要增加清潔工人或義工的負擔。

點解大家咁自私唔帶走自己既垃圾走呢，再係咁呢個將軍澳後花園只會係垃圾堆，唔好再做自私友。

【無名英雄】疫情下行山避疫垃圾遍佈郊外　銀髮清潔工緊守崗位揹大袋垃圾落山

另外，一直關注環境衛生、經常清理沙灘垃圾的環保人士Kitti，昨日就在Facebook專頁「海洋拾荒者Kitti」發布照片指，在西貢塔門第5度淨灘時，經常見到食環工人伯伯挑著4包重垃圾落山，因此特地邀請同行環保人士挑起估計重約25kg的垃圾，同時再次呼籲行山客要自行清理垃圾。

因為心痛伯伯的辛勞，所以堅持要替伯伯推尼四包垃圾落碼頭及教育其他人把垃圾送落山！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 病菌及病毒 網絡熱話 Facebook 健康問題 行山 將軍澳 西貢 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位　月花20萬養三頭家享齊人之福
13:40 2020/05/03
【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位　月花20萬養三頭家享齊人之福