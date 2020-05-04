【疫市求生】喜茶香港6間分店暫停營業　僅剩2間分店未結業

▲ 喜茶香港6間分店暫停營業。

在內地熱爆網紅茶飲店喜茶（HEYTEA），內地分店共170間，不少港人更專程上深圳「朝聖」幫襯。喜茶全盛時期在香港亦有8間分店，近日卻傳出喜茶6間分店陸續暫停營業，只剩下2間分店未結業！

喜茶8間分店只剩2間營業

喜茶2018年進軍香港巿場，短短幾個月內在沙田及銅鑼灣一線商場連開3店，開店時場面墟冚，要排個幾小時才買到飲品。該店接着再在尖沙咀、元朗及荃灣開店開店，約一年內開了8間，極速擴張。

近日喜茶卻有6間香港分店先後暫停營業，在過去的「五一黃金周」，有網民貼出在元朗Yoho Mall的喜茶分店沒有營業，懷疑已經結業。有本地傳媒引述喜茶職員確認，目前喜茶在港僅餘2間分店營業。

TOPick亦致電銅鑼灣時代廣場分店查詢，職員表示現時只有時代廣場及沙田新城市廣場分店營業，其他6間分店則因為疫情關係而暫停營業。當問到其他分店是否結業，職員則表示暫時未收到公司指引。

▲ 有網民拍到Yoho Mall分店於5月1日開始不再營業。（圖片來源：我食在元朗。你卻在大牌檔 Facebook）

於Open Rice網頁搜尋，銅鑼灣希慎廣場、荃灣荃新天地及元朗Yoho Mall 3間分店都被列為「裝修中」，而尖沙咀K11 Art Mall、K11 Musea及新太陽廣場分店就被列為「已結業」。現時喜茶官方Facebook上，只列出沙田新城市廣場及銅鑼灣時代廣場2間分店。其中於K11 Musea的「喜茶實驗室」於去年9月開設，佔地約4000方呎，屬本港旗艦店。

▲ Open Rice網站上亦顯示尖沙咀3間分店已結業。

前員工：所謂裝修中其實已經係執咗

有聲稱在喜茶工作過的網民在連登討論區開設「做過喜茶 你問我答」帖子，大爆每款招牌飲品的材料及做法，又表示所有聲稱「裝修中」的分店其實已經結業，更指剩下2間分店遲一點也會結業，結業原因主要受疫情影響。樓主又爆料喜茶本來已計劃在海外開分店，但現時「撻訂賠錢唔做」。

創辦人：香港為海外巿場首站

以芝士奶蓋茶聞名的內地茶飲品牌喜茶由90後聶雲宸於2012年創立，2018年進軍香港。喜茶前年完成B輪融資4億人民幣(約4.7億港元)後，當時其創辦人聶雲宸曾向內地傳媒表示，將積極拓展海外巿場，計劃海外開店100間，香港是海外巿場首站。

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責任編輯：陳珈希