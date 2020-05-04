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【開心速遞】「風少」龍璟風正式重返《愛回家》　陳浚霆：久別重逢

娛樂 12:07 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

「風少」龍璟風忘記熊家眾人。

《愛‧回家之開心速遞》元祖演員陳浚霆（Andrew）回歸，在昨晚（5月3日）的《愛‧回家之開心速遞》再度出場，演回角色「風少」龍璟風。

風少在《愛‧回家之開心速遞》第2集因為被車至昏迷，可是靈魂被熊樹仁（單立文飾）攝進相機於是其鬼魂身份於熊家居住。

不過在2017年，陳浚霆因離開TVB，所以在第130集的《開心速遞》由熊家眾人及龍敢威（羅樂林飾）以對白交代，風少因為手術成功，靈魂重返肉身。在第205集交代風少到了美國接受治療。

在昨晚的《開心速遞》，龍璟風正式回歸登場，不過他已忘記與熊家相處時的記憶。劇情安排他入接龍集團當尋寶圖網店的客戶主任，一向想釣金龜的「接龍潘金蓮」Anita（梁茵飾）即主動埋身。

到今晚（5月4日）播出的《開心速遞》，風少將重遇三姨熊心如（蘇韻姿飾），究竟日後會否發展成風少心如Anita的三角戀？

陳浚霆昨晚在個人IG發文：

久別重逢，我哋今晚又會再相遇！多謝大小姐同送水輝幫我promote! 係抗疫期間最好嘅活動，當然就係返屋企睇電視啦！

所以我想喺呢度同大家約定今晚8:00pm見！ 因為我返嚟啦！

陳浚霆續稱：「仲想借呢個機會送份小禮物俾大家，小弟同滕麗名做咗一個口罩套，如果你想得到嘅話方法好容易。只要follow我哋四位，同埋喺comment度分享你同屋企人係這段期間一啲防疫小貼士又或者活動，我哋會揀取一啲有新意又奇趣嘅idea，得獎嘅朋友會有專人聯絡你，當然數量有限，送完即止！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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