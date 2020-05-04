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【Netflix電影】《驚天營救》勢成Netflix最高收視電影紀錄　「雷神」透露擬拍前傳或續集

娛樂 13:11 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

基斯咸士禾夫主演的《驚天營救》預計將成為Netflix最高收視的電影。（Netflix提供）

Netflix原創電影、由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的動作片《驚天營救》（Extraction），勢將成為此串流平台歷來最高收視的電影。

Netflix日前透過twitter發佈消息，指出這齣4月24日上架的電影，其收視人數有機會在4星期內達全球有9千萬用戶。「雷神」因此也十分高興，在Instagram拍片感激觀眾的支持。基斯咸士禾夫還透露正在跟導演及監製研究拍《驚天營救》前傳或續集的可能性。

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「雷神」基斯咸士禾夫在《驚天營救》由頭打到尾。（Netflix提供）

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《驚天營救》由曾執導《復仇者聯盟︰終局之戰》（Avengers︰Endgame）等多部Marvel電影的羅素兄弟（Russo Brothers）任監製，導演一職則交由荷里活著名動作特技指導Sam Hargrave負責。

Sam Hargrave是特技人出身，曾為《美國隊長：英雄內戰》（Captain America:Civil Wars）及《復仇者聯盟︰終局之戰》設計動作特技場面。此片的劇本則由羅素兄弟之一的Joe Russo負責。

此戲講述印度毒梟之子，被孟加拉的毒梟綁架，來自澳洲的超級僱傭兵（基斯咸士禾夫飾演）Tyler Rake受聘深入虎穴救出人質，他走入混亂的孟加拉大城市中，與黑白兩道勢力抗衡，過程中他又被出賣，令他孤立無援。全片在印度、泰國及孟加拉等地實地取景。

營救人質的過程，打到飛起，特別是當中一場12分鐘的動作戲，營造出一鏡直落效果，當中有跳落樓、徒手打鬥、刀仔戰、街頭追逐、飛車追逐等，相當精彩。

導演Sam Hargrave是特技人出身，他也有份在戲中演其中一位僱傭兵。（Netflix提供）

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Tyler Rake這位忘不掉喪子之痛、視死如歸的僱傭兵，也如John Wick般善於利用環境及工具和敵人對戰，有一幕他用Rake（泥耙）殺敵，就是導演的精心設計。

雖然這戲被評動作設計出色，但故事較薄弱。然而，在疫情下，全球戲院暫停營業，觀眾對打得精彩的動作片渴求以久，令這部片成為全球在疫情下唯一一部面世的荷里活級動作片，加上「雷神」的號召力，成為全球最多人觀看的全新電影。

戲中有不少精彩動作場面設計。（Netflix提供）

Netflix預計這部4月24日上架的動作片，勢將在4星期內有9千萬用戶觀看，成為該平台歷來最多人觀看的電影，打敗之前由「死侍」Ryan Reynolds的Netflix原創電影《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）創下的4 星期內有8千3百萬用戶觀看的紀錄。

基斯咸士禾夫日前收到此消息後便興奮拍片感謝廣大觀眾支持，並表示幕後班底正在研究有沒有機會開拍其前傳或續集，而無論如何，他將十分樂意再演出Tyler Rake此一角色。

記者：程日

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