【DSE2020】中文閱讀「死亡之卷」今開考　白話文部分引兩篇台灣作家文章

▲ 中文閱讀「死亡之卷」今日（4日）開考。（林宇翔攝）

2020年中學文憑試（DSE）的核心科目筆試持續進行中，有「死亡」之卷稱號的中文卷一閱讀能力今日（4日）開考，中文卷一閱讀能力卷甲部的指定閱讀篇章考核的範文包括《登樓》、《論君子》、《岳陽樓記》、《論君子》、《廉頗藺相如列傳》及《出師表》。而乙部的閱讀文章則有兩篇，白話文部分選自台灣作家利格拉樂·阿烏的《夢中的父親》，文言文部分則選取明朝散文家方孝孺的《試筆說》，考生須於1小時30分內作答全部題目。

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在《夢中的父親》的答題部分中，亦引述屬於另一位台灣散文作家王鼎鈞的文章《水心》，考卷要求考生就兩篇文章作對比分析說明。

今年DSE中文科口試取消，中文科口試本佔全科14%，因此其餘各份試卷的比例會有所調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。

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記者：郭家穎、馮琪雅