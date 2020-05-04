【名種犬哀歌】狗隻淪賺錢繁殖機器　動物組織揭繁殖場恐怖真相︰請領養代替購買

▲ PETA亞洲善待動物組織走訪中國的狗隻繁殖場，揭發很多名種犬淪為賺錢工具。

在寵物店看見名種小貓小狗，有否想過可愛背後的真相是恐怖嗎？ 有動物組織走訪中國的狗隻繁殖場，揭發很多名種犬淪為賺錢工具，包括狗媽媽淪繁殖機器不斷生育、狗隻出現先天性健康問題、狗隻生活環境惡劣等。購買寵物是助長繁殖犬隻，請以領養代替購買。

昨日（3日），PETA亞洲善待動物組織在Facebook專頁發布一段長約1分鐘多的影片，有關小狗繁殖場的恐怖真相。近年流行飼養老虎狗、法國鬥牛犬、貴婦狗等名種犬，PETA走訪中國數個小狗繁殖場，影片中都見到名種犬的蹤影，可是牠們是有健康問題、披毛污糟等，情況慘不忍睹。

片中有一隻似是法虎的狗隻，牠名叫「豆蔻」，兩隻後腿無力難支撐身體，郁動困難，有時只能拖行地走，原因是近親繁殖致患有嚴重的髖關節發育不良，而此問題很常見於繁殖場的小狗。

困狹窄鐵籠感焦慮

在多個繁殖場中，很多狗隻都被困在狹窄鐵籠，有些的鐵籠生鏽非常污糟，甚至環境昏暗。除了小型犬外，更多體型更大的狗隻，如好動的牧羊犬同樣是困細籠，沒有機會外出運動散步，牠們只能在鐵籠轉身，很多狗不斷地瘋狂在籠內轉圈及踱步，此舉動是精神失常、情緒焦慮所致。

▲ 繁殖場犬隻被囚在狹窄污糟籠內。（影片截圖）

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呼籲領養代替購買

PETA指出繁殖場裡狗隻被視為生財的繁殖機器，從來不被重視和關愛，基本需要都得不到滿足，純種狗的健康問題更加多。繁殖場和寵物交易試圖使購買者視動物為「衝動的買賣」，就像時尚配件或家居裝飾等死物一樣。PETA呼籲幫助停止無良繁殖場商人虐狗的惡行。

動物是有思想有感情的個體，需要給予愛、尊重和一輩子的承諾，請以領養代替購買。

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責任編輯︰顏紫燕