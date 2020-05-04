【難頂惡爸】專制父用app監控兒子手機施體罰　中一生好痛苦︰迫做補充練習到凌晨

▲ 一名本港中一學生分享父親對他的無理行為，包括用app監控他的手機、 迫狂做補充練習、施體罰，令他感到相當痛苦。

教養是一大學問，父母對孩子管教得太嚴厲或太鬆懈都非好事。一名本港中一學生於社交媒體分享父親對他的無理行為，包括用app監控他的手機、 迫狂做補充練習、施體罰，令他感到相當痛苦，更表示已錄好遺言卻「唔夠膽死」。

父只數落兒子缺點

該名中一生5月2日於Facebook專頁「名校 Secrets」投稿，他寫道自己是一名頗特別的學生，因家有控制狂爸爸。他列舉爸爸的專制事件，例如用app監控他的手機，限制他每日玩電話不多於1小時。

佢好鍾意俾好多補充功課練習我做，試過迫我做到凌晨2點。

他有感自己只是中一而已，認為爸爸不必對他太催谷，更指爸爸經常大力打他，而體罰的原因不外乎是他有題目不識做。

此外，他稱爸爸喜歡加入家教會一類的組織，與老師打好關係，大部分教他的老師都認識他的爸爸。可是老師都視他為「問題學生」，因為爸爸從不認同他。

淨係會數我啲缺點嚟講，有一次個數學攞到有95，跟住佢話點解個5分唔攞埋佢。

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錄好遺言不夠膽死

他感慨自己的爸爸與別人的爸爸分別很大，說到這裡，他指爸爸還有很多問題，不過礙於用手機時間有限，他只能到此作尾聲。他最後寫道︰

呢啲問題都令我好想死，好痛苦，我甚至已經錄埋一條片係講關於我嘅遺言……

但他表明不夠膽死，反問網民該怎樣做。網民留言建議他向社工或老師求助，甚至報警，也有網民指他已中一，可以坦白跟爸爸說出感受。另有網民留言︰

有時大人最恐怖嘅就係句句為你好而控制你……

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責任編輯︰駱秀玲