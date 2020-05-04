【接吻病毒】4歲男童感染「親吻病」高燒7天無藥醫　元兇是媽媽日常無意舉動令兒子染病

▲ 台灣一名孩子感染「親吻病」，持續發高燒7天，食欲不振，清潔消毒家居通通做齊，原來因為媽媽一個舉動導致兒子生病。

孩子是父母的心頭肉，他們情願自己的生病，也不想孩子受生病折磨。台灣有1位媽媽日前於Facebook發帖，指4歲的兒子連續發燒7天、淋巴腺腫大、食慾不振，吃退燒藥後仍未有好轉，送院後才知道兒子患上俗稱「親吻病」的第四型人類皰疹病毒（EB病毒）。兒子的病情反復，身體更呈現脫水狀態，雙手佈滿針孔令慢慢心痛不已。

台灣媽媽「豬V小姐」於Facebook上發帖，最近4歲的兒子突然連續發燒7天，高燒至39.8度，頸部的單側扁桃腺及淋巴腺腫大，吃退燒藥後仍高燒不退，第3天眼睛更浮腫得厲害，媽媽情急之下帶兒子到醫院求診，經醫生診斷後確定患上第四型人類皰疹病毒（EB病毒），俗稱「親吻病」。

連續發高燒7天 退燒藥完全無效

媽媽表示，EB病毒感染後可潛伏4至6個周，發燒可連續7至14日，患者會出現扁桃腺化膿、眼睛浮腫、肌肉痠痛、食慾不振與頸部淋巴腺腫大等症狀，「兒子都中了」。發燒至第7日，兒子沒有任何退燒的跡象，但礙於沒有藥物可以治療EB病毒，只能等待兒子自然康復，

昨晚才首次降到37度多，前5天完完全全的在38以上，退燒藥完全無效！

心痛病倒在床的兒子

原本精力充沛的兒子，如今只能攤倒在床上，每天嚷著要回家，媽媽表示，「入院重點在預防脫水，因他昨天在急診抽血，戳8次都失敗。」媽媽表示，雖然最後一次成功抽到血，但非常難抽，而且容量只有不到2cc，醫生一直按摩兒子的手臂也擠不出血，稱兒子因脫水、未進食及高燒種種原因導致血管收縮沉下去，要立刻上點滴，

可憐的兒子就這樣雙手佈滿針孔，打三小時點滴才抽到血。

媽媽提醒：不要隨便親吻孩子

「親吻病」能透過唾液接觸傳染，由於媽媽在病發前沒有親吻過兒子，加上居家洗手消毒通通做齊，她百思不得其解，事後想清楚，唯一的可能致病原因是共食釀禍，「我也只能說運氣不好吧，現在只祈禱他快點燒退。」她提醒各位家長，「不要隨便親小孩的臉或嘴唇，我沒親兒子，但他還是中招，這個病毒果然很恐怖！」

她更建議，大人盡量不要與小孩共用餐具，別用自己沾過口水的筷子夾菜給他們，盡可能使用公筷。

醫生：爸媽生唇瘡勿與嬰兒親吻

在2018年，有一宗初生女嬰被吻後感染HSV-1疱疹病毒，出生8天便喪命。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，該宗病例可說是「死亡之吻」，「雖不常見，但絕對有機會發生。」陳醫生指出，HSV-1疱疹病毒主要是透過口部接觸傳染，一般患有唇瘡或帶有疱疹病徵的人士親吻嬰孩時，病毒就會依附在嬰孩的皮膚表面上，即使沒有傷口亦可將病毒傳染出去。他提醒，大人若生唇瘡或意識到感染疱疹時，不要親吻嬰兒臉頰或眼部，因疱疹病毒有機會入眼，引發角膜炎，並導致失明。

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相片由「豬V小姐」授權

責任編輯：梁節儀