【齊心抗疫】荃灣小店生意大跌仍日派200飯盒　良心老闆：心痛街坊失業無飯開盡綿力

▲ 荃灣小店老闆梁振聲，眼見區內的街坊及老人家，手停口停，於是決定派飯給需要人士，暫定派至今個周日（5月10日），希望幫到疫市下受影響的人。

受新冠肺炎疫情影響下，各行業都受到打擊，老闆受苦之餘，打工仔也不好過，有的甚至飯碗不保。荃灣金記小菜店的老闆梁振聲，眼見區內的街坊及老人家，手停口停，於是決定派飯給需要人士，暫定派至今個周日（5月10日），希望幫到疫市下受影響的人。

在限聚令下，很多食店生意都大跌，金記也不例外，老闆梁振聲說營業額暴跌，情況更十分惡劣，但他並不覺得自己很慘，反而見到街坊在疫情下可能失去工作，沒有錢開飯，他覺得很心痛。

加上最近有位善心人主動贊助金錢，表明想幫助區內的老人家，梁振聲也自覺要出錢又出力，於是便決定向老人家派飯，他說：

我們每天在下午4:30時派飯，大約派200個素菜飯盒，希望幫到他們。而且我們要求他們自備盒仔，以示支持環保。

▲ 為了環保，餐廳要求公公婆婆自備飯盒。(被訪者提供)

其實早於上周一（4月27日），金記已開始派飯，梁振聲說由於從來沒有派飯的經驗，第一天秩序出現一些混亂，他說：「排隊的人可能太心急，有一點推撞，我就向他們解釋不要這樣，否則警察來的話，可能之後便要停止派飯，此後他們都很合作，十分守紀律。」

▲ 金記每天準備的200個飯盒，很快便派完。(被訪者提供)

後來餐廳更開始派飯票，令派飯程序更流暢，更不用老人家等得太久，「我們派飯票，公公婆婆不用在這裡久等，到時間便可以過來取飯。而且又要多得義工們的幫忙，幫手派飯票、飯盒及維持秩序。」

執紙皮婆婆每天來取飯盒

梁振聲說派飯多天，發覺不少公公婆婆真的手停口停，感到十分悲哀，「我見有一位婆婆平日在附近執紙皮，疫情下紙皮數量減少，有些回收公司又關門大吉，便影響她的生計，她現在每天都來排隊取飯盒，我好開心幫到她。」

▲ 街坊可先取飯票，到時候來取飯，不用再排長龍。(被訪者提供)

望有心人繼續支持

不少公公婆婆接過飯盒後，不忘跟梁振聲連番說多謝，更大讚素菜好味，「他們大讚飯盒很好味，話南瓜好甜，茄子又很好味，其實我們派素菜，以瓜、菜、豆腐等為主，全是少油少鹽少糖的，希望公公婆婆食得健康。」

雖然主要派飯目標是老人家，但梁振聲說也有些是四、五十歲的中年人來排隊，他也來者不拒，「如果他們有需要，覺得個飯盒對他有很重要，我會照俾的，幫得幾多得幾多啦！」

▲ 梁振聲說不時有些有心人送上物資，包括送上一箱木瓜，他便派給長者。(被訪者提供)

這個派飯活動，暫定做至5月10（周日），梁振聲說看還有沒有善心人資助，才決定是否能繼續，他自言希望繼續派飯，幫助荃灣的街坊。

記者：招美寶