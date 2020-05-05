【冬蟲夏草】冬蟲夏草10大治療功效　保肝護腎抗癌延緩衰老

▲ 冬蟲夏草藥效豐富。

冬蟲夏草為麥角菌科植物冬蟲夏草菌 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲的屍體的複合體。主產於四川、青海、雲南、貴州、西藏，甘肅亦產。主要功效是補腎益肺，止血化痰。用於腎虛精虧，陽痿遺精，腰膝痠痛，久咳虛喘，勞嗽咳血。 以下是冬蟲夏草對治療疾病10大作用：

雙相免疫調節作用

冬蟲夏草不僅對人體的免疫功能具有增強作用，而且對人體的免疫功能還具有減弱的作用，也就是說冬蟲夏草對人體免疫功能具有雙相的調節作用。

抗腫瘤的作用

冬蟲夏草含有的成分對腫瘤細胞具有直接的抑制作用和殺傷作用。並且還可以通過免疫調節功能對腫瘤細胞進行抑制和殺傷。

抗心律失常、降壓作用

增強細胞膜脂質流動性，改善心肌的能量代謝，以減少缺血再灌注損傷。明顯降低腎性高血壓，改善和逆轉高血壓導致的肥大的心肌。

對腎臟的影響

冬蟲夏草具有抗氧化和調節免疫的作用，通過這兩個功能，保護細胞膜的酶的活性，提高骨髓的造血功能，進而改善腎臟病變的恢復。

保肝作用

冬蟲夏草可以改善肝壞死程度，減少膽固醇的合成，提高體內酶的活性，增強分解血脂的功能，使人體的膽固醇和血脂恢復正常，保護肝臟。

對肺的影響

冬蟲夏草可使肺組織病理形態學、肺功能改善，稀釋痰液，有祛痰作用。

對內分泌系統的影響

可以調節人體的內分泌器官，有部分恢復內分泌功能的作用，也可以提高性功能。

鎮靜、抗驚厥，改善平滑肌

可延長睡眠時間，可對抗煙鹼引起的強直性驚厥，還可以明顯擴張支氣管的平滑肌，對肺病的治療有一定的作用。

抗疲勞、抗自由基、延緩衰老作用

冬蟲夏草可以提高人體的耐力，增加耐缺氧時間，具有較強的抗抗疲勞功能。還有清除自由基作用，可以提高人體的壽命，延緩衰老。

抗菌抗病毒、抗輻射作用

對葡萄球菌、鏈球菌、鼻疽桿菌、炭疽桿菌、豬出血 性敗血症桿菌等均有抑制作用。主要抑制病毒DNA 合成。

【冬蟲夏草】冬蟲夏草是蟲或是草？浸大中醫學院：生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

責任編輯：羅嘉欣