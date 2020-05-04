【金像獎】《花椒之味》11項提名獲業界肯定　麥曦茵堅持追電影夢：放棄才是最大代價

▲ 麥曦茵憑《花椒之味》角逐第39屆電影金像獎最佳導演及最佳編劇。

第39屆香港電影金像獎將於5月6日公布結果，導演麥曦茵憑執導鄭秀文主演的《花椒之味》入圍角逐最佳導演及最佳編劇。此外，《花椒之味》同時獲得最佳電影、最佳女主角、最佳女配角、最佳攝影、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳原創電影音樂、最佳音響效果共11項提名，成績卓越。

麥曦茵接受TOPick專訪時稱，覺得獲金像獎提名已是整個《花椒之味》共同努力的成果，且勾起拍攝時的回憶。

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▲ 麥曦茵認為獲得提名是整個《花椒之味》共同的勞動成果。（受訪者提供）

麥曦茵回顧拍《花椒之味》

角逐香港電影金像獎最佳導演及最佳編劇的麥曦茵很感恩《花椒之味》的團隊能獲得多項提名：「彷彿就是今年內有很多需要關注的電影拍攝團隊，他們透過金像獎能夠被認知，能讓更多人知道他們的努力及存在，這件事是相當感恩的。」

她續指：「這是《花椒之味》拍攝團隊共同的成果，透過這個提名，可讓我們回憶起拍攝當時的苦與樂。覺得最珍貴的事就是，無論有沒有提名，我們之間的相處是專業的互信和交託，內裏蘊藏着夥伴間的情感和默契，很希望往後能將這默契延續下去，於不久的將來在片場內重遇。」

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▲ 麥曦茵與鄭秀文、賴雅妍及李曉峰一起討論劇本。（受訪者提供）

麥曦茵從疫症獲創作靈感

受到疫情影響，不少電影工作者都面臨停工等難題，麥曦茵感慨指：「這段時間的末日感很重，問題不止是能否繼續開拍電影及電影能否於戲院內播映，更多的是關乎我們的生存和下一代。」

她認為：「這次的疫情令我感受到香港人的適應力很快、很高，大家很快便能凝聚、籌集物資去幫忙，當然有樂於助人的人，也有很自私的人。」

麥曦茵又謂：「生命是很脆弱的，同樣也可以很堅強，在大事件中便會感受到人性的好與壞，大家如何去give and take以及互相守護，這可以刺激到我們如何去創作和建立人性的筆記上可有更多的理解。」

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▲ 麥曦茵憑《花椒之味》提名「最佳導演」及「最佳編劇」。（受訪者提供）

麥曦茵視旗下藝人為家人

既是導演又是經理人的麥曦茵，與旗下藝人在疫境中共同進退，決定暫停抽取佣金以減低演員的壓力：「因為工作減少了，若他們能有收入的話，便盡可能讓他們獲取其應得的收入及減低其壓力，起碼我們一起共度最艱難的時間。」

她續指：「我們也不知道的能夠捱多久，唯一能做的就是尋找方案、可能性，去維繫這個身份與關係。」

▲ 電影《烈日當空》為麥曦茵的出道作品。（受訪者提供）

回想最初，麥曦茵本來只想抱着幫助朋友的心態去協助演員看合約等：「以前沒想過以經理人的模式去運作，只是幫助朋友，相信很多經理人都是這樣開始的。」

她於2012年正式成立Dumb Youth並擔任經理人，旗下藝人包括林耀聲、岑珈其、黃溢濠、梁曉豐、曹震豪、盧鎮業等。

麥曦茵說：「我們也是邊走邊學、見步行步，每次的經驗讓我學懂下次如何可保護（旗下演員）得更好，下次能如何提醒對方。我們成為Dumb Youth的夥伴，同時也在分享一些看法和價值，即使聚在一起也不一定要有一件作品或完成一件事，但只要以這個模式繼續相處，它仍然能令我們有所獲得的。」

▲ 江嘉敏和盧鎮業於《曖昧不明關係研究學會》飾演一對情侶。（受訪者提供）

她形容與旗下藝人之間的關係有如姊弟：「守護對方如家人一樣，我們是真正的自由業者，處理得比較彈性。我們在契約或物理上的約束減至最少，並發現原來沒有這些綑綁時，我們便愈分不開，愈為對方思考和著想。」

身兼多職的麥曦茵曾出現過角色混亂的狀況：「可能做導演時不會這樣處理事情，但變成經理人後便會非常溫柔去處理一件事情，處理問題時會有不同態度、方法。正因身份不停地交錯，我更知道自己可有多少面向和可能性，呼喚不同的人性特質，流暢的切換是可以令對方感到舒適。」

▲ 黃溢濠和林耀聲於《曖昧不明關係研究學會》有HeHe情節。（受訪者提供）

麥曦茵不放棄電影

麥曦茵自2006年開始投身影視圈，她面對最大的困難就是如何繼續。

但她總覺得：「放棄才是最大代價。如果選擇放棄的話，即代表之前所做的不會計算在內，走過的路等於沒走過，反問自己便會覺得不能接受。我們未必知道自己的目地的在哪，現階段的目的地就是我們能夠繼續走這段路，通往一個未知的地方。」

▲ 麥曦茵感恩能獲得金像獎提名。（陳家瑩 攝）

麥曦茵面對情緒病

數年前，麥曦茵發現自己患上情緒病：「它的形成實在是太複雜，除從行業上認識到一些殘酷及現實的狀況外，我也不停地提問『是否要這樣？』、『真的要這樣嗎？』、『達成某事就要這樣嗎？』」

她將情緒病比喻為一位小朋友：「馴養內在小朋友的過程是一種角色扮演，如何以一個成年人的身份去問它『為甚麼？』、『其實你最不舒服是甚麼？』。學懂如何跟內心的自己溫柔地對話，實在太久沒有一個人可以摸着你的頭去問你：『你OK嗎？』沒人問你那便需要問自己。」

麥曦茵經常遇上一些難以理解的事情：「你看見一件事情況很壞時，周遭的人會說『......是這樣的』，那麼我們能夠做甚麼呢？我會去想就算世界如此，我們可以不是這樣嗎？我們可以改變嗎？我們能不選擇這個方法嗎？」

▲ 麥曦茵於數年前發現自己患有情緒病。（陳家瑩 攝）

麥曦茵拒習慣荒謬事

面對種種荒謬的事情，她認為：「有很多不能輕易理解的邏輯，彷彿不再是過往一直認知的邏輯，已跳出了可想像的程度。我們需要思考如何提高適應力和對荒謬的接受能力，但同時我們要不習慣、不麻木，每時每刻提醒自己不會再對那些衝擊有很大反應，但也害怕會習慣，怕有天對這些事情已不再有反應。」

她續指：「我們能否繼續坦承面對問題所在，仍然保持自由意志的狀態去作出一些決定。我們需要時刻保持敏感去關注身邊人的需要，令我們有存活於世的方法，以及珍惜你現有的選擇。」

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記者：梁樂欣