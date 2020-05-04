【親子食譜】3種材料整出小朋友版邪惡小食　媽媽教不用焗爐簡易可可米脆餅【內附食譜】

▲ 莫莉媽媽教整小朋友版「邪惡小食」可可米脆餅 。（相片由「跟著莫莉過生活」提供）

手殘廚房小朋友版邪惡小食可可米脆餅，呢個對小朋友來講真係脆卜卜極邪惡，但向屋企咁悶偶然放縱下都好啦。

唔需要用焗爐，非常容易做嘅可可米脆餅，抗疫在家可以同小朋友一齊做。（吃完要刷牙）

材料︰

可可米、牛油、棉花糖

▲ 這款可可米脆餅不需用焗爐，做法簡易 。（相片由「跟著莫莉過生活」提供）

做法：

Step 1. 大約4分1舊牛油，細火煮溶。

Step 2. 落棉花糖繼續細火煮溶（棉花糖數量視乎你做幾多人份量，我一小盤大約10粒左右）。

Step 3. 棉花糖煮溶後關火。

Step 4. 倒入可可米於已煮溶的棉花糖，再攪勻。

Step 5. 倒落長方形器皿（放牛油紙），放入雪櫃雪藏1-2小時（不需要放冰格）。

Step 6. 取出脫模，切粒或條狀，完成。

文章獲跟著莫莉過生活授權轉載

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