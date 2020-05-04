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【親子食譜】3種材料整出小朋友版邪惡小食　媽媽教不用焗爐簡易可可米脆餅【內附食譜】

親子 12:49 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

莫莉媽媽教整小朋友版「邪惡小食」可可米脆餅 。（相片由「跟著莫莉過生活」提供）

手殘廚房小朋友版邪惡小食可可米脆餅，呢個對小朋友來講真係脆卜卜極邪惡，但向屋企咁悶偶然放縱下都好啦。

唔需要用焗爐，非常容易做嘅可可米脆餅，抗疫在家可以同小朋友一齊做。（吃完要刷牙）

材料︰

可可米、牛油、棉花糖

這款可可米脆餅不需用焗爐，做法簡易 。（相片由「跟著莫莉過生活」提供）

做法：

Step 1. 大約4分1舊牛油，細火煮溶。

Step 2. 落棉花糖繼續細火煮溶（棉花糖數量視乎你做幾多人份量，我一小盤大約10粒左右）。

Step 3. 棉花糖煮溶後關火。

Step 4. 倒入可可米於已煮溶的棉花糖，再攪勻。

Step 5. 倒落長方形器皿（放牛油紙），放入雪櫃雪藏1-2小時（不需要放冰格）。

Step 6. 取出脫模，切粒或條狀，完成。

文章獲跟著莫莉過生活授權轉載

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撰文 : 跟著莫莉過生活

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