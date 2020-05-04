【親子食譜】3種材料整出小朋友版邪惡小食 媽媽教不用焗爐簡易可可米脆餅【內附食譜】
親子 12:49 2020/05/04
手殘廚房小朋友版邪惡小食可可米脆餅，呢個對小朋友來講真係脆卜卜極邪惡，但向屋企咁悶偶然放縱下都好啦。
唔需要用焗爐，非常容易做嘅可可米脆餅，抗疫在家可以同小朋友一齊做。（吃完要刷牙）
材料︰
可可米、牛油、棉花糖
做法：
Step 1. 大約4分1舊牛油，細火煮溶。
Step 2. 落棉花糖繼續細火煮溶（棉花糖數量視乎你做幾多人份量，我一小盤大約10粒左右）。
Step 3. 棉花糖煮溶後關火。
Step 4. 倒入可可米於已煮溶的棉花糖，再攪勻。
Step 5. 倒落長方形器皿（放牛油紙），放入雪櫃雪藏1-2小時（不需要放冰格）。
Step 6. 取出脫模，切粒或條狀，完成。
文章獲跟著莫莉過生活授權轉載
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撰文 : 跟著莫莉過生活