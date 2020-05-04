涉虛報住址騙津貼3500元　康文署前職員認罪判緩刑

▲ 案件今日於西九龍法院判刑。（資料圖片）

駐守梅窩游泳池的康文署職員，2年前申請往返工作地點的交通津貼時5度虛報住址，騙取津貼逾3,500元。涉案前職員早前承認1項欺詐罪，還押至今（4日）於西九龍裁判法院被判4個月監禁，緩刑18個月。裁判官判刑時指，被告違反誠信，很有可能要面對紀律聆訊，重犯機會低，故以緩刑處理。



被告區志宏（44歲），案發時為康文署文書助理，駐守位於大嶼山的梅窩游泳池。他早前承認於2018年5月至9月期間，於5份申請補助交通津貼表格中提供虛假資料，報稱1個位於灣仔的地址為其住址，及曾往返該地址及梅窩游泳池的辦事處，作申請補助交通津貼，意圖詐騙補助交通津貼逾3,500元。



案件今再訊時，裁判官特別指出，被告自2017年報稱住在東涌一單位，並於2018年5月起報稱搬到灣仔一單位，而他遞交申請津貼的表格時，更曾附上銀行月結單，以證明自己搬進灣仔一單位。辯方對此並無反對，指被告亦同意這點，但強調被告的背景報告正面，犯案只因一時貪心，事後真誠後悔。



裁判官引述案情指，被告實際上居住於東涌，並不符合申請資格，事後警方於東涌一單位找到被告及其家人；而被告的代表律師早前求情指，被告因東涌的單位裝修才搬遷，事後已遭停職，求情信證明他向來是1名誠實及率直的員工，曾於2018年取得長期服務獎項。



裁判官判刑時指，本案嚴重之處，在於被告違反誠信，但涉案金額低，事後被告已全數將津貼還予康文署，現已被停職，更很大機會要面對署方的紀律聆訊，或會遭革職，重犯機會低，是判以緩刑的理由，判被告4個月監禁，緩刑18個月。

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記者：林欣樂