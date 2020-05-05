【留家做運動】邊煲劇邊拉筋 林德信親身示範家居TV Stretches瑜伽【有片】
星二代林德信（Alex），雖然挾著「林子祥兒子」之名闖娛樂圈，但其實他一直想告訴大家，他背後的另一個身份原來是──瑜伽導師。在新冠肺炎疫情肆虐下，Alex的拍戲及音樂工作亦受影響，但他反而趁這段空檔期「重操故業」，在YouTube拍片教做瑜伽。
有逾10年教瑜伽經驗的Alex，這次會教大家做的一系列「TV Stretches」動作，可鍛鍊腰力，有助鬆弛及打開下半身，如盤骨、腰及膝關節等，而動作相對較溫柔，可邊睇電視邊做，無論男女都適合。
動作的姿勢只是一個參考，最重要是找到有拉扯感覺的位置，然後hold住，才可伸展到關節。
而做完每組動作及換邊時，Alex說可做兩個放鬆動作（動作A及B），以助血氣循環回到各關節。
立即去片睇睇︰
簡單版
動作１
做法：坐在地上，右腳腳板及腳趾伸直；右小腿彎曲放在左大腿上，左小腿彎曲放在右大腿下。腰背挺直，雙腿有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做
注意：腳趾要伸直，腳板不能拗向後，可同時扭動膊頭
動作２
做法：躺在瑜伽墊上，右腳彎曲放在左膝上，右手穿過右腳下的洞，十指交叉扣實後緊抱左膝，用力將左腳拉向心口，右腿有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做
注意：拉扯時上半身緊貼地面，臀部肌肉要放鬆。如難度太高，雙手可直接放在膝上拉
動作3
做法：坐在地上，兩腿彎曲，將右腳踭放在左腳踭後，雙手按住雙膝並用力向下推，雙腿有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做
注意：要挺胸收腰，如難度太高，可先單手做，另一隻手按住地下
進階版
動作4
做法：
1. 跪在地上，臀部放在兩腿間，膝蓋打開，雙手按住地下
2. 右手踭彎曲掂地，頭放鬆望後，再將左手踭彎曲掂地，頭掂地
3. 雙手舉起至頭頂，捉緊手踭，慢慢深呼吸，將心口向上推
注意：這動作可持續40秒至1分鐘，如難度太高，可省却第3步
動作5
做法：
1. 左腳彎曲，膝及小腿掂地
2. 右腳伸直，腳踭掂地，腳指伸直指向天
3. 雙手放在右腳兩邊幫助身體平衡，右腳有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做
注意：盤骨要與彎曲的腳成一直線
動作6
做法：
1. 右腳彎曲，右膝及小腿貼地；左腳彎曲與地面呈90度角
2. 右手舉起，屈曲放在頭後；左手伸直放左膝上，上半身向左邊拉
3. 右大腿向下壓，雙手同時向上伸直，尾龍骨有到拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做
注意：向下壓時要慢慢來，不能太大力
放鬆動作：
（A）伸直雙腿，左右來回打開及搖動
（B）日本式跪坐，膝蓋併合，上半身轉向左右兩邊並向後拉
記者︰黃依情