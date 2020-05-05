【留家做運動】邊煲劇邊拉筋　林德信親身示範家居TV Stretches瑜伽【有片】

▲ 動作1（B Wong攝）

星二代林德信（Alex），雖然挾著「林子祥兒子」之名闖娛樂圈，但其實他一直想告訴大家，他背後的另一個身份原來是──瑜伽導師。在新冠肺炎疫情肆虐下，Alex的拍戲及音樂工作亦受影響，但他反而趁這段空檔期「重操故業」，在YouTube拍片教做瑜伽。

▲ 林德信在洛杉磯讀大學時曾跟媽媽去瑜伽學校試堂，結果就愛上做瑜伽，還成巧考取瑜伽牌。（曾耀輝攝）

有逾10年教瑜伽經驗的Alex，這次會教大家做的一系列「TV Stretches」動作，可鍛鍊腰力，有助鬆弛及打開下半身，如盤骨、腰及膝關節等，而動作相對較溫柔，可邊睇電視邊做，無論男女都適合。

動作的姿勢只是一個參考，最重要是找到有拉扯感覺的位置，然後hold住，才可伸展到關節。

而做完每組動作及換邊時，Alex說可做兩個放鬆動作（動作A及B），以助血氣循環回到各關節。

立即去片睇睇︰

簡單版

動作１



做法：坐在地上，右腳腳板及腳趾伸直；右小腿彎曲放在左大腿上，左小腿彎曲放在右大腿下。腰背挺直，雙腿有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做



注意：腳趾要伸直，腳板不能拗向後，可同時扭動膊頭

▲ 林德信在洛杉磯讀大學時曾跟媽媽去瑜伽學校試堂，結果就愛上做瑜伽，還成巧考取瑜伽牌。（曾耀輝攝）

動作２



做法：躺在瑜伽墊上，右腳彎曲放在左膝上，右手穿過右腳下的洞，十指交叉扣實後緊抱左膝，用力將左腳拉向心口，右腿有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做



注意：拉扯時上半身緊貼地面，臀部肌肉要放鬆。如難度太高，雙手可直接放在膝上拉

▲ 動作2（B Wong攝）

動作3



做法：坐在地上，兩腿彎曲，將右腳踭放在左腳踭後，雙手按住雙膝並用力向下推，雙腿有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做



注意：要挺胸收腰，如難度太高，可先單手做，另一隻手按住地下

▲ 動作3（B Wong攝）

進階版

動作4

做法：

1. 跪在地上，臀部放在兩腿間，膝蓋打開，雙手按住地下

2. 右手踭彎曲掂地，頭放鬆望後，再將左手踭彎曲掂地，頭掂地

3. 雙手舉起至頭頂，捉緊手踭，慢慢深呼吸，將心口向上推

注意：這動作可持續40秒至1分鐘，如難度太高，可省却第3步

▲ 動作4︰最後步驟（B Wong攝）

動作5

做法：

1. 左腳彎曲，膝及小腿掂地

2. 右腳伸直，腳踭掂地，腳指伸直指向天

3. 雙手放在右腳兩邊幫助身體平衡，右腳有拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做

注意：盤骨要與彎曲的腳成一直線

▲ 動作5（B Wong攝）

動作6

做法：

1. 右腳彎曲，右膝及小腿貼地；左腳彎曲與地面呈90度角

2. 右手舉起，屈曲放在頭後；左手伸直放左膝上，上半身向左邊拉

3. 右大腿向下壓，雙手同時向上伸直，尾龍骨有到拉扯感覺，持續數分鐘後換邊再做

注意：向下壓時要慢慢來，不能太大力

▲ 動作6︰最後步驟（B Wong攝）

放鬆動作：

（A）伸直雙腿，左右來回打開及搖動

▲ 放鬆動作A（B Wong攝）

（B）日本式跪坐，膝蓋併合，上半身轉向左右兩邊並向後拉

▲ 放鬆動作B（B Wong攝）

記者︰黃依情