【2020DSE】中文科卷二寫作能力今開考　題目多含中國文化元素

▲ 中文卷二寫作能力今開考，考生須在三條題目中選答一題。（林宇翔攝）

2020年中學文憑試（DSE）的核心科目筆試持續進行中，中文卷一閱讀能力及卷二寫作能力同於今日（4日）開考，當中亦含有中國文化元素的題目，考卷要求考生只須選作一題，寫作內容連同標點符號計算在內，不得少於650字。

【DSE2020】中文閱讀「死亡之卷」今開考 白話文部分引兩篇台灣作家文章

三條題目如下，

在我認識的人當中，他最能體現「嚴以律己，寬以待人」的美德。試寫作文章一篇，描述這位人物的言行 。

。 在人生路上，面對各種處境，我們都能微笑以對嗎？試以「微笑以對」為題，寫作文章一篇。

農曆新年，一心收到親戚送來的禮物，一心說：「每年都送來不合用的東西，不送也罷。」一心的姐姐說：「禮多人不怪。」 一心的弟弟說：「千里送鵝毛，禮輕情意重。」各人對送禮都有自己的看法。試以「送禮之我見」為題，寫作文章一篇。

今年DSE中文科口試取消，中文科口試本佔全科14%，因此其餘各份試卷的比例會有所調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。

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記者：郭家穎、馮琪雅