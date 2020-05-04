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【2020DSE】中文科卷二寫作能力今開考　題目多含中國文化元素

社會 13:00 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

中文卷二寫作能力今開考，考生須在三條題目中選答一題。（林宇翔攝）

2020年中學文憑試（DSE）的核心科目筆試持續進行中，中文卷一閱讀能力及卷二寫作能力同於今日（4日）開考，當中亦含有中國文化元素的題目，考卷要求考生只須選作一題，寫作內容連同標點符號計算在內，不得少於650字。

【DSE2020】中文閱讀「死亡之卷」今開考　白話文部分引兩篇台灣作家文章

三條題目如下，

  • 在我認識的人當中，他最能體現「嚴以律己，寬以待人」的美德。試寫作文章一篇，描述這位人物的言行
  • 在人生路上，面對各種處境，我們都能微笑以對嗎？試以「微笑以對」為題，寫作文章一篇。
  • 農曆新年，一心收到親戚送來的禮物，一心說：「每年都送來不合用的東西，不送也罷。」一心的姐姐說：「禮多人不怪。」  一心的弟弟說：「千里送鵝毛，禮輕情意重。」各人對送禮都有自己的看法。試以「送禮之我見」為題，寫作文章一篇。

今年DSE中文科口試取消，中文科口試本佔全科14%，因此其餘各份試卷的比例會有所調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。

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記者：郭家穎、馮琪雅

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