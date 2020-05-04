救生員認6.12立法會外參與暴動　反修例首被告承認暴動

▲ 被告於區域法院承認暴動罪。（資料圖片）

去年6月起反修例運動期間多人被控暴動罪，其中21歲救生員涉於6.12在立法會入口外參與暴動，救生員今（4日）於區域法院承認暴動罪，還押候判，成為反修偷示威中首名承認暴動罪的被告。被告於求情信中指，若有機會與年青人對話，會勸導他們切勿訴諸暴力。



涉案被告冼嘉豪（21歲）被控於2019年6月12日，在中環立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不詳人士參與暴動，被告今承認暴動罪。而原有的2項襲警罪則留於法庭存檔。

▲ 被告冼嘉豪（右二白衣男子）。（資料圖片）

案情指，案發當日下午起有示威者於立法會大樓一帶開始堵路，並聚集於立法會大樓門外，直至下午約3時，示威者開始情緒高漲並衝擊警方防線及向警方投擲不同物品，被告於當中從地上拾起1個黃色頭盔及1把紅色雨傘擲向警方，及至後來警方施放催淚彈，被告仍留守並繼續向警方投擲物品，其後警方上前將被告制服，事件中共8名警員受傷。



辯方求情時指，本案發生於去年6月12日，這一天對香港人尤其是被告都非常重要，被告是1名熱血的年青人，他對事件已深感後悔，而他在自行撰寫的求情信中更表示，若有機會與年青人對話，會促他們切勿訴諸暴力，辯方又指被告今次的行為完全並非出於本性。



辯方續指，當日的示威分為不同階段，被告只是就著立法會大樓外的暴動而被控，沒有證據指他在更早的階段已參與暴動，而被告由與警方發生衝突起至被捕，歷時僅數分鐘，他的行為亦是因示威者的情緒高漲而產生的衝動行為，他從來沒有意圖傷害他人或財產。辯方承認被告當日的確破壞了公眾秩序，但受傷的8名警員均傷勢輕微，當中僅2人需接受治療，而且於同日已可出院。



辯方指暴動固然是嚴重罪行，但希望法庭考慮到被告的暴力程度並非最嚴重，在法庭面前的是一個充滿悔意的年青人，希望法庭在阻嚇懲罰和被告的良好品格之間取得平衡。至於從片段中可見被告身後曾有人向警方投擲疑似著火的物品，被告當時完全沒有察覺。法官押後至5月15日判刑，期間被告需還押。

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記者：楊詠渝