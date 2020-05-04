【新冠肺炎】內地港企人員返港毋須強制檢疫　工貿署即日起接受申請每間最多2人　

▲ 在內地從事生產作業的香港企業，豁免接受強制檢疫的申請機制，工業貿易署即日起處理有關申請。（資料圖片）

政府今日（4日）公布在內地從事生產作業的香港企業，豁免接受強制檢疫的申請機制，工業貿易署即日起處理有關申請。

《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）（第2號）規例》於2020年4月29日生效，修訂《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）。經修訂的《規例》有效期延長至6月7日，而根據新加入的第4（1）（b）條，政務司司長如信納某人或某類別人士的行程，對關乎符合香港經濟發展利益的生產作業的目的屬必要，可豁免該人或該類別人士接受強制檢疫。

政務司司長已根據上述條文，由2020年5月4日起豁免以下類別人士接受強制檢疫：

持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多1名人員；或

上段所述的企業所僱用和授權的最多2名人員。

獲豁免人士只可前往及逗留於其香港企業在內地的生產作業的廠房所在的城市，以支援該廠房之運作和業務。獲豁免人士在內地停留期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸；回港後亦須於留港期間接受由衞生署安排的醫學監測，須配戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

工貿署會向獲豁免的人士發出豁免授權書，列明豁免條件。

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責任編輯：吳卓峰