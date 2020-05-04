擊傷內地女子致頭部重創　24歲侍應囚逾3年官斥恐怖

▲ 案件今日在區域法院判刑。（資料圖片）

24歲男侍應與內地女子在西貢首次見面飯聚後，不滿女子拒絕發生性關係，以碎磚向女子面部施襲15次。男侍應早前承認有意圖而傷人罪，今（4日）於區域法院被判監3年1個月零23日。法官指，這是一宗兇殘的傷人案件，襲擊過程恐怖，被告在事主倒地後繼續施襲，其殘酷行為令事主留下傷疤及心理陰影，必須重罰。



被告伍康華（24歲）早前承認1項有意圖而傷人罪。法官今天判刑時，指這是一宗兇殘的傷人案件，襲擊過程恐怖，被告以碎裂的磚頭連番襲擊事主面部，使事主倒地及昏迷後，仍繼續施襲，過程長達1分鐘，被告共施襲15次，使事主面部多處骨折及裂傷，其中上唇的貫穿傷口尤其嚴重，事主事後須留院16天，顯示出其傷勢嚴重性。



法官續指，被告襲擊事主時，主要目標為頭部及面部，是人體的脆弱部位，而且事主當時手無寸鐵，屬加刑因素。雖然控方未能提供最新的醫療報告，以致法庭無法確認事主是否留有永久性傷殘，但法官指事件必然為事主留下心理陰影，從控方早前提供的照片，亦可以看出事主面部留有傷疤，有需要作整型手術。



法官又提到，被告案發時遭事主拒絕發生性關係，其後犯案，辯方早前求情指被告當時感到被背叛。法官指出，被告案發當日才與事主首次見面，遭人拒絕而感到背叛的說法實屬荒誕，考慮到被告案發時所作的殘酷行為，為了撫平事主的心理創傷及使其懷疑，以及起到阻嚇作用，法庭必須重罰被告。



法官指考慮到被告年輕及案發時受酒精影響，最終將量刑起點訂於4年9個月，被告主動認罪，法官予以三分一的刑期扣減，另外被告早前主動向法庭存入2萬向事主賠償，亦顯示出其悔意，再予以1星期的刑期扣減，但強調這不代表任何人可以金錢洗脫罪責，而事主仍可從民事途徑向被告索償，被告被判處監禁3年1個月零23日。



案情指，2018年12月19日，當時27歲的女事主在西貢翠塘花園外勝記酒家與被告首次見面。當晚凌晨時分，兩人前往海濱長廊喝酒聊天，其後女事主表示要離開，被告拉著她不准她離開，更用路邊的磚塊襲擊事主頭部，事主暈倒後，被告仍繼續施襲多次。事主送院後，被發現面部重創，有多處骨折，包括鼻骨及眼窩內側等部位。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：王仁昌