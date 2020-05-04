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【賭王豪宅】何超蓮8千呎豪宅曝光　賭王千金家中私人花園如公園

娛樂 14:23 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

賭王千金8千呎豪宅曝光。

近日何超蓮宅在家防疫，並不時於社交平台上分享靚相，包括在賭王三房的家「打咭」，由此令豪宅意外曝光。昨日（5月3日），超蓮分享於家裡花園拍攝的照片，從中可見其家的私家花園超大，跟公園真的無異。

其實過往超蓮於社交平台玩直播時，亦把家裡全景播出，客廳仿如酒店大堂一樣，難怪有人以「皇宮」來形容。

【齊心抗疫】何超蓮撲入6000口罩派予市民　賭王千金：助基層及醫護解燃眉之急

賭王千金家的私人花園大如公園。（取自instagram）

（取自instagram）

何超蓮花園如公園

何超蓮昨日於IG貼出於家裡花園拍攝的照片，一身粉色打扮的她拿著手袋在花園閒逛，她寫道：「是的又是在我家拍的ootd，粉嫩粉嫩的小女生感覺，還喜歡嗎？」

一班網民注意到超蓮豪宅的後花園種滿繁盛的樹木，真的十足一個公園，當中一種植物叫菲島福木，又稱「金錢樹」，價錢不平宜，有網民更留言道：「羨慕家裏跟公園似的」。

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何家三房的露台也超大。（取自instagram）

賭王三房豪宅如皇宮

另外，在3日前，超蓮於IG分享於超大露台拍攝的照片，露台上亦種滿各色各樣花草，相信要請來不少園丁打理。

據知賭王三房的複式豪宅面積有8000呎，就如一個皇宮一樣。除花園阱外也有豪華游泳池。

何超蓮擁專屬健身室。

客廳猶如酒店大堂。

各間房子的面積也非常大，早年超蓬在微博開直播時讓家中全景播出，令網民大開眼界。

當中客廳媲美酒店的大堂，裝修亦十分富麗堂皇，

另外，喜歡做運動的何超蓮於家裡設有專屬的健身房。健身房裝潢亦很美觀，除全身鏡子外，並擁有落地大窗，可以一邊健身一邊欣賞美景。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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