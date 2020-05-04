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慶祝「Star Wars Day」Apple推優惠　 《星戰天行者傳奇九部曲》限時特價$888

娛樂 14:06 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

5月4日是「星球大戰日」，而Apple以香港獨家平台推出《星球大戰－天行者傳奇》完整九部曲電影，以限時組合特價888元發售。（Apple 提供）

5月4日是「星球大戰日」，原因是《星球大戰》（Star Wars）有句經典對白「May the force be with you」，用英交唸「5月4日」便「食字」成「May the 4th be with you」，所以影迷稱5月4日成為「星球大戰日」。

Apple以香港獨家平台推出《星球大戰－天行者傳奇》完整九部曲電影，以限時組合特價888元發售，如單獨購買第1至8集，每集由158元減至118元。

但最新的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：Rise of the Skywalker）則未有優惠。

播「Best of Star Wars 歌單」，Siri 即播放Apple Music上9套《星戰》原聲專輯。（Apple 提供）

星戰迷可以安坐家中在iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上享受超過19小時的《星戰》馬拉松，並永遠擁有這個跨越43年的劃時代電影神話。

另外，Siri也是《星戰》粉絲，能隨時以不同方式回答「願原力與你同在」這電影金句。當你說「喂 Siri，播 Best of Star Wars 歌單」，Siri即播放Apple Music上齊集電影配樂大師John Williams主理的9套《星戰》原聲專輯，以及其他《星戰》系列的原聲配樂。

記者：程日
 

Apple TV＋ 星球大戰 電影 音樂

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