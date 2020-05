慶祝「Star Wars Day」Apple推優惠　 《星戰天行者傳奇九部曲》限時特價$888

▲ 5月4日是「星球大戰日」,而Apple以香港獨家平台推出《星球大戰-天行者傳奇》完整九部曲電影,以限時組合特價888元發售。(Apple 提供)

5月4日是「星球大戰日」,原因是《星球大戰》(Star Wars)有句經典對白「May the force be with you」,用英交唸「5月4日」便「食字」成「May the 4th be with you」,所以影迷稱5月4日成為「星球大戰日」。

Apple以香港獨家平台推出《星球大戰-天行者傳奇》完整九部曲電影,以限時組合特價888元發售,如單獨購買第1至8集,每集由158元減至118元。

但最新的《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars:Rise of the Skywalker)則未有優惠。

▲ 播「Best of Star Wars 歌單」,Siri 即播放Apple Music上9套《星戰》原聲專輯。(Apple 提供)

星戰迷可以安坐家中在iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上享受超過19小時的《星戰》馬拉松,並永遠擁有這個跨越43年的劃時代電影神話。

另外,Siri也是《星戰》粉絲,能隨時以不同方式回答「願原力與你同在」這電影金句。當你說「喂 Siri,播 Best of Star Wars 歌單」,Siri即播放Apple Music上齊集電影配樂大師John Williams主理的9套《星戰》原聲專輯,以及其他《星戰》系列的原聲配樂。

記者:程日