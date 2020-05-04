【2020母親節】3款對抗敏感肌收毛孔護膚品品牌推介　First Aid Beauty強效保濕修復套裝限時5折優惠

▲ 敏感肌膚人士在選擇護膚品上要特別謹慎。

母親節快到，不論自己的媽媽或者作為媽媽的自己都很需要護膚扮靚！為大家推介3款護膚品品牌，適合敏感肌膚使用，特別在這每天戴口罩的日子，肌膚很需要補水和透氣。

First Aid Beauty（FAB）

美國Clean Beauty護膚品牌FAB產品以天然食材燕麥作主要成分，適合所有肌膚包括敏感肌使用。產品混合「三無」低敏護膚原則，均不含人造香料、色素及酒精，並通過臨床測試，成份溫和親膚。

FAB將於5月7日的Harbour City Happy Shopping Day，在FACESSS尖沙咀店推出限時1天獨家優惠，其中主打FAB強效保濕修復套裝更以原價5折限量200套發售，當中包括5款FAB暢銷產品。

FAB強效保濕修復套裝 HK$746（價值：HK$1,488）

▲ 強效保濕修復套裝（相片由商戶提供）

套裝包括經典產品：強效保濕修復面霜 56.7g、強效修復燕麥舒緩爽膚水 177ml、強效保濕修復面部精華50ml、溫和深層潔淨洗面乳 142g及旅行裝：7x強效保濕修復面霜 28.3g、6x溫和深層潔淨洗面乳 28.3g、6x柔膚提亮去角質潔膚片10片

另外，所有分店均有FAB皇牌護理套裝獨家優惠。

FAB保濕修護套裝 HK$439（價值：HK$607）

▲ FAB保濕修護套裝（相片由商戶提供）

套裝包括皇牌產品：強效保濕修復面霜170g、溫和深層潔淨洗面乳142g及強效修復燕麥補水修復面膜56.7g。

First Aid Beauty專櫃：

尖沙咀海港城海運大廈2樓 FACESSS F49號舖

銅鑼灣時代廣場4樓 FACESSS 05號舖

PHB

▲ （相片由商戶提供）

英國純手工製作的優質護膚品牌PHB Ethical Beauty (PHB)的「蘆薈滋潤修護啫喱」及「薰衣草滋潤修護啫喱」具有滋養、修護、急救和消炎皮膚的功效，成份溫和有機，並榮獲天然、有機、純素及清真四項認證。無論受濕疹、敏感肌或「口罩肌」困擾的人士、孕婦以至嬰兒都可安心使用。

PHB蘆薈滋潤修護啫喱 HK$269/150ml

這啫喱以天然有機蘆薈作主要成份，含有豐富的蛋白質、維他命及礦物質，能鎖緊皮膚營養及水份、有助細胞再生及自我修復。

PHB薰衣草滋潤修護啫喱 HK$269/150ml

這啫喱揉合薰衣草油及山金車花萃天然有機植物的萃取精華，以及天然具醫療效用的印度苦楝樹，有助加強鎮靜、修復和淡化疤痕或色斑效果。

門市：PHB ETHICAL BEAUTY專櫃及專門店：Windsor House皇室堡、YATA一田 (大埔、荃灣、沙田) 及CITISTORE千色 (荃灣、元朗)

Emay Plus官方網店有售

Ｓ＆Ｌ

浸大中醫藥學院創立石斛護膚品牌Ｓ＆Ｌ，研製出以石斛為主的抗衰老美白產品。產品含天然美肌化合物，更勝水楊酸及維他命C。

經過28天使用者測試，証實皮膚亮度提高6%，色素沉積亦明顯降低，真正達致美白提亮效果，並具有抗氧化及延緩肌膚衰老的功效。產品經人體試驗無出現過敏情況，適合任何皮膚人士使用。

Ｓ＆Ｌ石斛母親節護膚套裝 HK$520（原價：HK$766）

▲ 石斛護膚產品集合了石斛膠質石斛多糖（保濕抗炎）及「年輕因子」成份。（相片由商戶提供）

套裝包括石斛煥彩溫和潔面乳150ml、石斛保濕爽膚水100ml及石斛精華亮白乳液100ml，補濕同時能美白淡斑。

優惠期為5月1日至5月10日，優惠連結請【按此】。

責任編輯：王芷瑩