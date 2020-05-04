質疑中聯辦主任言論違《基本法》　巿民入稟申司法覆核

▲ 郭卓堅（圖左）今到高等法院入稟申請司法覆核。（林育慧攝）

中聯辦主任駱惠寧於上月(4月)兩度公開撰文及發表演說，長洲居民郭卓堅質疑其言論干預立法會議員郭榮鏗主持立法會內務委員會選主席，指有關言論違反《基本法》22條，即不得干預香港根據本法自行管理事務，遂於今(4日)到高等法院入稟申請司法覆核，指有關言論違憲，並要求法院頒令阻止駱發出違憲言論。



申請人郭卓堅，答辯人中聯辦及中聯辦主任駱惠寧。申請人指駱於2020年4月份，兩次公開發表干預立法會議員郭榮鏗依法主持立法會內務委員會選主席的言論，發表違反《基本法》22條，不得干預香港根據本法自行管理事務。申請人要求法庭應予以譴責及阻止駱惠寧再發出違反《基本法》22條言論，否則要負法律責任，故要求法庭頒令駱惠寧不能發出違反《基本法》22條言論。



另外，郭卓堅就警隊早前獲容許以現金替代超時工作的時數，擬申請私人檢控警務處處長鄧炳強及公務員事務局局長聶德權，指控二人涉公職人員行為失當。

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記者：林育慧