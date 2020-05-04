【侍母至孝】郭富城憶亡母付出哽咽落淚　城城母親節前開慈善騷提醒念親恩【有片】

▲ 郭富城難忘母親的親恩。

郭富城將於本周六（5月9日）下午5時至6時舉行《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》，一為業界籌款及為港人打氣，其次城城亦希望在母親節前夕，提醒子女在母親節當日要對偉大的母親表達敬意。

今年2月丁母憂的郭富城，出名是圈中孝順仔，城城為音樂會接受「健康旦」鄭丹瑞訪問，念及忘母的親恩偉大，顯得十分感觸。

阿旦指現在城城流露慈父相，郭富城笑言：「這是好自然的轉變，人去到某一個時期就做不同的事，之前自己努力去做歌手、演員，後來漸漸得到觀眾認同和業界肯定，就開始想過穩定一點生活。」

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▲ 郭富城在訪問中，提到亡母一時感觸。（影片截圖）

城城當時看到母親日漸老邁，就希望抽更多時間陪家人。「爸爸走（離世）得早，感到母愛很偉大，她一直想想成家立室.....」說到亡母心願，郭富城一時悲從中來，說不下去。

天王郭富城成長於大家庭中，城城為家中孻仔，上有兩個哥哥及兩個姐姐，早年一家七口居於筲箕灣明華大廈，城城於該區住了近18年，那裡亦滿載成長回憶。

▲ 母親喪禮後，郭富城上載母子合照悼念。（取自IG）

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郭富城稱早年為事業奔波，無法陪伴母親，是人生一件遺憾，不過母親看到兒子事業有成，亦感安慰。

城城憶述：「媽媽一直很支持我，爸爸是做金行生意，常希望我讀完書可以繼承父業，故我當初要入藝員訓練班，並想做舞蹈員時，只敢跟媽媽講，全靠她向父親解釋，讓我可以去試一試，我才可以有機會入行，再成為歌手、演員。」

郭富城在50歲時，明白媽媽最想在有生之年看到自己成室立室，恰巧他遇到適合對象，就開始組織家庭，並誕下兩女。

▲ 城城跟方媛誕兩個女兒，完成母親心願。（取自IG）

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他憶述：「媽媽性格是典型舊式思想的長輩，無論開不開心，未必用口講出來，但我知道她是安慰的，可以見証我結婚生女。在她人生最後日子，二寶（二女兒）也出世，媽媽跟我們同住，有時我對媽媽講二寶望著你呀，無論她身體多累，看著孫女，就會露出微笑。」

母親2月7日家中過身後，於3月5日出殯，一向孝順的郭富城哭成淚人，事後郭富城在社交平台上載母親合照作悼念，並撰深情長文抒發心情。

▲ 今年3月母親喪禮，郭富城哭成淚人。（東星圖片）

城城坦言未能接受媽媽離開事實，但多不捨也要做好喪禮，他亦寫道：「如何不捨都放手！由今天起，母親已經活在我的心中，繼續見證我的努力，和我的人生！」盡熕孝義。

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