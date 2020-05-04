  • 31°C
香港時間 : 2020504日 (週一) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

22歲男生認旺角藏5支汽油彈　官明言判監禁或勞教所

社會 13:57 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

案件於西九龍法院再提訊。（資料圖片）

去年萬聖節有人在中環蘭桂坊發起「全民面具日」，22歲男生涉當日於旺角一帶攜有5支汽油彈，案件今（4日）於西九龍裁判法院再提訊。被告承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押至5月18日判刑，期間索取其背景及勞教所報告。裁判官明言除判監禁或進勞教所，並無其他選擇。

涉案被告是報稱學生的李開正（22歲），承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年10月31日，在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即5支汽油彈。

案情指，案發當晚旺角一帶有人聚集及堵路等，警方進行掃蕩行動時，發現有30至40名蒙面人在街頭聚集，警方追捕下，他們往雅蘭街逃跑。被告則因逃避警車追捕，轉入雅蘭街一後巷後，放下其背包。警員下車追捕，並於雅蘭里截停被告，在其身上搜出有「正義必勝」字句的海報，地上則有手套、打火機等，警員折返發現背包內藏有5支汽油彈，裡面的物質經化驗所檢驗後證實為汽油。

辯方求情指，希望法庭先為被告索取有關報告再作判刑。裁判官強調，被告所犯控罪屬於《公安條例》下控罪，除了判以監禁或判進勞教所，無其他選擇。

辯方又指，被告自小患有哮喘，希望裁判官一併考慮。裁判官押後案件至5月18日，以索取背景及勞教所報告再作判刑，被告還押候判。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂

蘭桂坊 疫情

最高瀏覽

【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位　月花20萬養三頭家享齊人之福
13:40 2020/05/03
【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位　月花20萬養三頭家享齊人之福