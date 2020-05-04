22歲男生認旺角藏5支汽油彈　官明言判監禁或勞教所

▲ 案件於西九龍法院再提訊。（資料圖片）

去年萬聖節有人在中環蘭桂坊發起「全民面具日」，22歲男生涉當日於旺角一帶攜有5支汽油彈，案件今（4日）於西九龍裁判法院再提訊。被告承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，還押至5月18日判刑，期間索取其背景及勞教所報告。裁判官明言除判監禁或進勞教所，並無其他選擇。

涉案被告是報稱學生的李開正（22歲），承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年10月31日，在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即5支汽油彈。

案情指，案發當晚旺角一帶有人聚集及堵路等，警方進行掃蕩行動時，發現有30至40名蒙面人在街頭聚集，警方追捕下，他們往雅蘭街逃跑。被告則因逃避警車追捕，轉入雅蘭街一後巷後，放下其背包。警員下車追捕，並於雅蘭里截停被告，在其身上搜出有「正義必勝」字句的海報，地上則有手套、打火機等，警員折返發現背包內藏有5支汽油彈，裡面的物質經化驗所檢驗後證實為汽油。

辯方求情指，希望法庭先為被告索取有關報告再作判刑。裁判官強調，被告所犯控罪屬於《公安條例》下控罪，除了判以監禁或判進勞教所，無其他選擇。

辯方又指，被告自小患有哮喘，希望裁判官一併考慮。裁判官押後案件至5月18日，以索取背景及勞教所報告再作判刑，被告還押候判。

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記者：林欣樂