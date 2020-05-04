【再做爸爸】「一蚊Joe」太太誕8磅B女　游莨維抱「前世情人」：Welcome to the World

▲ 「一蚊Joe」游莨維家中添新成員。

《東張西望》主持「一蚊Joe」游莨維與太太Clara於2017年6月誕下兒子Morgan，一家三口生活幸福。到昨日（5月4日）游莨維太太成功誕下女兒，B女重8磅，，家庭添新成員。

去年12月26日，「一蚊Joe」游莨維於社交平台貼出與兒子Morgan的合照，囝囝手持超聲波圖公布媽媽再度有喜的好消息。

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▲ 游莨維太太Clara誕第二胎。（取自游莨維IG）

▲ 游莨維抱住「前世情人」。（取自游莨維IG）

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游莨維太太誕8磅女嬰

昨日（5月4日），游莨維在個人IG公布太太Clara已誕第二胎，B女終於出世，湊成好字！

據知B女重8磅，游莨維為囡囡改英文名叫「Meagan」，阿Joe在個人IG寫道：「Welcome to the World, Meagan」

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游莨維夫婦曾北上求子

現年38歲游莨維與太太Clara在2014年結婚，兩人過了1年二人世界後準備生兒育女，但做產前檢查時收到一個不幸消息，當時39歲的Clara右邊輸卵管閉塞需要切除，日後想自然懷孕的成功率極低，最好接受體外人工受孕（IVF）。

游莨維與太太曾接受TOPick專訪稱，因IVF起碼10萬元，令Joe和Clara卻步，轉去價錢較相宜的台灣求助。

不過，台灣的醫生檢查後發現，Clara左邊輸卵管也有積水，建議她再做手術切除。剛切除右邊輸卵管的她不想再經歷多一次大手術，嘗試尋求其他途徑醫治。

▲ 「一蚊Joe」游莨維兒子（中）下個月3歲生日。（湯炳強 攝）

經朋友介紹下，Joe和Clara放膽北上看中醫。他直指毋須再切輸卵管，可靠中藥調理身子，當中用作調理身子的中藥包括有約10cm長蜈蚣。Clara每日服用約2個月後，左邊輸卵管的積水果然消失。

後來在羅湖的公立醫院做IVF，療程費用約4萬元人民幣，只及香港私院的3分1。在千辛萬苦下，Clara最終抽到13粒卵子，有8粒成為受精卵，其中3粒培育成胚胎移植至她體內，最終有胚胎成功著床，Clara懷胎10月後，在2017年6月30日開刀誕下健康寶貝仔Morgan。

今年再追多個女，湊成一個好字。恭喜游莨維與太太！

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