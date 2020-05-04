【暖心校長】疫情封城畢業禮取消中學校長出招　開車近1300公里拜訪612位學生恭喜畢業

▲ 美國一名暖心校長為了向畢業生送上祝福，親自開車到612位學生家中，恭喜學生畢業。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，美國確診人數超過118萬人，死亡人數逾6.8萬人。美國的學校普遍暫時關閉，今年畢業的學生因疫情失去畢業禮，德州一名66歲高中校長為了恭喜畢業生，親自開車近1,300公里，長達79個小時，向612位畢業生送上畢業祝福。

綜合外媒報道，因美國封城的關係，學校暫時關閉，畢業典禮隨即取消，美國高中Wylie High School的66歲校長Virdie Montgomery認為相當可惜。於是，在妻子的協助及鼓勵下，他親自開車踏上12日探訪之路，每天忍受著漫長的開車旅程，在不同的公路上穿梭，他開車近1,300公里，花費79個小時，一共到達612位畢業生的家中，只想為畢業生送上難忘的畢業祝福。校長表示，大多數的校長不會這樣做，

但我只想讓他們知道我在乎他們。

▲ 暖心校長與畢業學生及其家人一同拍照。（相片來源︰Virdie Montgomery fb）

【停課不停學】憂8學生停課學習滯後 創意鄉郊小學校長無人機速遞功課

為學生送上特別的畢業祝福

在出發之前，他會在社交網站上載當天的旅程路線圖，讓學生知道他何時到達，每天由早上10時開車，傍晚6點回家。校長更在Facebook上載多張與畢業生的合照，還向畢業生送上一條朱古力代替在畢業典禮上的畢業證書。

我希望他們在未來會想起這特別的畢業探訪，還有那條朱古力。

校長最希望盡快為今年的畢業生舉辦一次正式的畢業典禮，紀念學生們的成就。

我希望成為他們心中最偉大的校長。

搞怪校長聖誕節扮小精靈

校長Virdie不但暖心，更十分搞怪。早於2016年，校長為了為學生營造有趣的學習氛圍，在聖誕節前打扮成小精靈，坐在校門外的校碑上迎接學生，「學校有趣，學習才不會枯燥，學生自然願意來上課。」校長可愛的性格深受學生歡迎，令學校像一個大家庭一樣。

▲ 校長幾年前曾打扮成小精靈，希望將學校的學習氣氛提高。（相片來源︰Virdie Montgomery fb）

其他相關新聞，即睇：

【復課安排】小學最快6月初復課小六生趕及畢業禮 校長：總結小學生涯難忘回憶

【另類畢業禮】疫情衝擊日本大學機械人代領畢業證書 畢業生：從沒想過這樣參加畢業禮

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳