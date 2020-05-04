【2020母親節】皇家太平洋酒店母親節放題早鳥7折優惠　任食北海道毛蟹花膠送龍蝦鮑魚【內附連結】

▲ 皇家太平洋酒店母親節自助餐，網上預訂可享7折優惠。每位可獲贈海鮮拼盤，晚市亦有半隻波士頓龍蝦。（相片由餐廳提供）

母親節快到，又是時候孝敬媽媽們。不少自助餐變成了放題形式的任點任食，不失吸引力。皇家太平洋酒店柏景餐廳推出母親節美饌盛會，以放題形式呈上無限點即製佳餚，中西美食應有盡有，預早網上訂座及繳付全費，可尊享高達7折優惠。

母親節午餐放題菜式，包括XO醬露筍炒海鮮、烤扇貝、法式紅酒慢煮牛面頰等。而晚餐時段更加豐富，有烤羊排、炙燒鵝肝壽司、燒北海道毛蟹、花膠頭抽炒珍菌等菜式。還有新登場星洲地道美食、一系列沙律、日式刺身壽司、滋味海鮮、燒烤美食及甜品等，選擇豐富。

▲ 自助餐有無限供應的燒北海道毛蟹，非常吸引。（相片由餐廳提供）

每位食客可獲贈花膠冬菇菜膽燉豬腱湯、凍海鮮拼盤及特選刺身拼盤乙客，惠顧晚餐更可額外獲贈波士頓龍蝦半隻及玫瑰蜜糖汁燴帶子鮑魚。於最少1天前於網上訂座及繳付全費，可享高達7折優惠，成人每位折後只需397元，另需按原價加一，算抵食。酒店其他餐廳亦有8折優惠，詳情及訂座可按此。

柏景餐廳「母親節美饌盛會」

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322

日期：2020年5月9日及10日

午餐時間：首輪11:30am至1:30pm、次輪2pm至4pm

午餐價錢：成人388元、長者318元、小童268元

晚餐時間：首輪6pm至8pm、次輪8:30pm至10:30pm

晚餐成人：成人568元、長者488元、小童308元

記者：張頌婷