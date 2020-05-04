【無品鄰居】美孚高層住戶掟下用過衞生巾　樓下住客窗框「中招」狠批「唔係人」

▲ 美孚有街坊近日表示在家中的窗口位置，發現一團用過的衞生巾及廁紙，相信是由上層住戶扔出窗外所致。

在新冠肺炎疫情下，不少市民的衞生意識都大幅提高。然而，美孚有街坊近日表示在家中的窗口位置，發現一團用過的衞生巾及廁紙，相信是由上層住戶扔出窗外所致，行為缺德，恐有播毒之虞。

據受害的街坊日前在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文指，狠批樓上住戶竟將一團用過的衞生巾及廁紙扔出窗外，直言:「點解可以咁無公德心，咁無衞生常識……係唔係人嚟？」

從照片可見，這團「天降垃圾」被拋出窗外，不幸卡在下層受害街坊的窗框內，當中有部份廁紙更掉在街坊放在窗邊的海綿百潔布上，街坊指已就事件向屋苑管理處投訴，並估計是樓上兩層的其中一戶住客所為。

事件在網上曝光後，不少網民均表憤怒，認為上層住戶行為極之缺德，有網民更建議管理處可把有關照片貼在電梯大堂，以儆效尤。

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責任編輯:王俊賢