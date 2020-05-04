  • 29°C
香港時間 : 2020504日 (週一) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無品鄰居】美孚高層住戶掟下用過衞生巾　樓下住客窗框「中招」狠批「唔係人」

休閒 15:44 2020/05/04

分享：

熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

美孚有街坊近日表示在家中的窗口位置，發現一團用過的衞生巾及廁紙，相信是由上層住戶扔出窗外所致。

在新冠肺炎疫情下，不少市民的衞生意識都大幅提高。然而，美孚有街坊近日表示在家中的窗口位置，發現一團用過的衞生巾及廁紙，相信是由上層住戶扔出窗外所致，行為缺德，恐有播毒之虞。

據受害的街坊日前在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文指，狠批樓上住戶竟將一團用過的衞生巾及廁紙扔出窗外，直言:「點解可以咁無公德心，咁無衞生常識……係唔係人嚟？」

從照片可見，這團「天降垃圾」被拋出窗外，不幸卡在下層受害街坊的窗框內，當中有部份廁紙更掉在街坊放在窗邊的海綿百潔布上，街坊指已就事件向屋苑管理處投訴，並估計是樓上兩層的其中一戶住客所為。

事件在網上曝光後，不少網民均表憤怒，認為上層住戶行為極之缺德，有網民更建議管理處可把有關照片貼在電梯大堂，以儆效尤。

更多網絡熱話，請看:

【無品山友】4日長假期為郊區帶來大量遊人　塔門小夏威夷徑處處垃圾堆積成山

【投訴司機】嫌行車太慢致女兒暈車浪嘔吐　港媽網上公審巴士司機︰可否投訴

【難頂惡爸】專制父用app監控兒子手機施體罰　中一生好痛苦︰迫做補充練習到凌晨

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯:王俊賢

網絡熱話

最高瀏覽

【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
16:09 2020/04/28
【婚姻悲劇】計較丈夫婚後堅持AA制　嫌妻長期在家迫多付水電費釀悲劇收場
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
今日 10:41
【口罩供應】港府已做數百萬個可重用60次口罩　市民每人一個口罩經郵局派送和領取
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥
13:34 2020/05/02
【蔬菜農藥】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥