【新冠肺炎】楊永強指本港防控措施或成「新常態」　讚揚港府及市民表現出色

▲ 中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院院長楊永強讚揚港府及市民防控措施表現出色。（團結香港基金視像論壇截圖）

新冠肺炎疫情緩和，本港已連續14天無本地感染個案。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院院長楊永強表示，本港現時的防控措施或會成為日後的「新常態」，又讚揚港府及市民的防疫方面表現出色，以致現時無本地個案的成果。

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楊永強指出本港現時採取多個防控措施，包括監測及檢測、隔離措施、追蹤患者的緊密接觸者、保持社交距離等。本港已連續14天無本地個案，當局應由控制疫情，轉移至保持社交距離及紓緩社會經濟影響的「退出策略」，而現時的措施更可能會在日後融入生活，成為一個「新常態」，又強調其策略原則是避免疫情升級或有更強的傳播，所以一定要做好風險的評估、管理及監測等。

他表示，為防止新冠肺炎病毒再次爆發，政府必須增加檢測，盡快找出無病徵的患者、追蹤其緊密接觸者、做好入境控制等，如要求旅客作健康申報、入境前及後均需接受檢測等；商界方面應有有良好風險及管理，包括良好通風系統、做好清潔及消毒物件等；市民亦要做好個人防護措施，包括保持手部衞生、佩戴口罩、咳嗽禮儀等。

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他又提到「新常態」可能會透過新的標準、機會、模式及產品，成為企業及行業的契機，如果有酒店業界或擔心其酒店如用作等候中心或隔離營會導致形象不好，惟酒店只要做好防控措施，做到「零感染」或會是一個商機，亦代表其措施做得好，從而吸引旅客入住。

楊永強又讚揚本港在防控疫症方面表現非常出色，政府及市民都做得非常好，可以逐步放寬限制措施，限聚令及食肆每枱人數可考慮放寬至6人或8人，強調最重要市民要戴口罩。他坦言明白市民想政府盡快落實某些措施，但相信政府是需考慮措施有沒有其他軟件可以配合，強調不應與其他地方比較，但認為政府可參考新加坡的疫情防控措施，阻斷病毒傳播；亦應培育更多醫護人員，以應付社會需要。

對比2003年的沙士，他認為兩個疫症的情況截然不同，例如當時政府在毫無準備之下抗疫，只有數十間隔離病房，亦沒有防護衣物，但時任特首董建華十分緊張，並要求疫情後要作出檢討；至今公立醫院已增設近千張隔離病床，而醫護人員的防護裝備量亦足夠使用3個月；更重要是成立了衞生防護中心監控疫情。

至於何時才可以外遊，他笑言自己不會在短時間到訪美國及家鄉馬來西亞，又認為市民要有耐性，但留意到內地、台灣和澳門的疫情逐步受控，相信市民或未來一至兩個月後可以到訪。

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記者：郭詩詩