【DSE2020】考生感中文閱讀及寫作卷不算難　作文談疫下迎戰文憑試也能「微笑以對」

▲ DSE俗稱「死亡之卷」的中文科今日開考，首日考閱讀卷及寫作卷，多名考生均指兩份卷不太難。(林宇翔攝)

中學文憑試（DSE）俗稱「死亡之卷」的中文科今日（4日）開考，首日考閱讀卷及寫作卷，多名考生均指兩份卷不太難，閱讀篇章容易理解，寫作卷較多人選擇「微笑以對」題目，有考生引用自己在疫情下應考文憑試感到不安焦慮，但仍以平常心面對，另不少考生均認為中文口試取消會影響成績。

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考生容同學認為閱讀卷不算難，白話文篇章容易理解，在答題簿見到額外多一篇白話文時也不感意外，而課外文言篇章「有一半睇得明」，寫作卷則選答「微笑以對」，引用港人以堅持的正向價值面對「疫境」，以及海倫‧凱勒以正向價值觀面對問題。

▲ 容同學認為閱讀卷不算難，白話文篇章容易理解。(林宇翔攝)

對於中文口試取消，容同學指有一定影響，「唔少同學希望以口試拉吓分，分咗去其他卷覺得有啲可惜」，相信每個考生在疫情下壓力都會更大，包括失去參加模擬試的機會。

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黃同學認為兩份卷沒有想像中般難，比起平時操卷不夠時間完成，今次能夠在足夠時間完成；寫作卷則列舉個人面對批評時「微笑以對」，一方面令自己進步，不會互相攻擊等。

▲ 黃同學認為兩份卷沒有想像中般難，比起平時操卷不夠時間完成，今次能夠在足夠時間完成。(林宇翔攝)

黃同學直言中英文科口試取消對她造成了很大影響，「講嘢可能會叻過你睇字，原本SBA（校本評核）佔分唔多，冇咁在意SBA嘅分數，依家將分數轉做SBA，如果表現唔好就會拉低成科分數」。

甘同學則認為兩份卷容易處理，閱讀卷的課外篇章部分亦比去年容易；寫作卷則選答「微笑以對」，舉出如何與家人及同學面對疫情，提及今屆考生受疫情影響而感到不安焦慮，導致缺乏自信，在考試上容易失手，引用題目的「微笑以對」，用平常心應付考試。

▲ 甘同學寫作卷選答「微笑以對」，舉出如何與家人及同學面對疫情。(林宇翔攝)

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記者：馮琪雅