【2020母親節】港媽扭汽球花創出一盤生意　母親節推波波花顯孝心兼行善【內附預訂連結】

▲ 波波夫人版主是兩位港媽Kitman、Mianne（左），在母親節特別推出扭波波花藝，希望透過繽紛設計，讓媽媽感受子女熾烈的愛及關心。(受訪者提供)

扭氣球是不簡單的手藝，近年不少媽媽們被氣球傳達的開心意識吸引，紛紛學習。由2位母親成立的波波夫人，特別為母親節設計了3款花卉擺設，子女們可選擇不同花之語擺設，向媽媽傳情達意，她們謂希望媽媽們透過繽紛設計，同時感受到子女熾烈的愛及關心。

波波夫人版主媽媽Kitman、Mianne是業餘氣球師，其子女同為特殊兒童，作為媽咪，她們感到扭氣球不但自己歡樂，也是跟人享快樂的途徑。

▲ 6朵「心之玫瑰」用玫瑰的花語：愛向母親致意(售$150)；「五彩花設」以和諧顏色的配搭，望媽媽收到一份滿足的開心(售$220)。(受訪者提供)

她們對扭波原是門外漢，2年前藉看書和上YouTube自學扭水仙花氣球開始，再跟坊間氣球批發商交流學習，不斷在社區實踐手藝，慢慢扭出興趣。去年，她們成立臉書接單，為不同主題活動場合度身訂造氣球裝置，包括曾為百日宴、學校生日會，補習社及劍擊學院開張等設計氣球場景。

Kitman、Mianne都各有工作，同時照顧自己的子女，故接每一項訂單，也需要抽時間努力鑽研，最深刻是為一項生日宴的恐龍場景而搞盡腦汁。

她們強調雖然網上可以學到基本的造型，但氣球師要建立自己的特色，便要努力鑽研，而她們同是貪玩及喜歡挑戰的媽咪，故感到學習氣球是學無止境的學問，最大滿足是當別人見到設計時，會感到靚和開心，連同她們自己也會增添快樂，並同時減壓。

▲ 小白花籃表達回報媽媽一籃子的愛和希望(售180)。(受訪者提供)

而波波夫人的命名是因她們會在子女的學校當義工，教孩子扭波，想到波波的發音容易讓孩子們讀出，感到親切，故直接用波波夫人為網頁命名。

今次她們首次設計母親節花，並應智樂兒童遊樂協會之邀，把每單銷售捐出20元給智樂，支持其兒童遊戲工作及服務。

3款設計有用到代表愛的玫瑰，以及表達給回報媽媽的一籃子花卉擺設等等。

記者：胡麗珊