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懷疑雀友出千　47歲婦指使15歲兒子夥童黨搶劫

社會 15:56 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

控方證人陸澤菊今出庭作供。（梁偉榮攝）

47歲婦人因懷疑麻雀友作弊，指使15歲兒子及6名年齡介乎於14至20歲的男子，於深水埗搶劫兩名雀友，其中1名事主被搶去逾8,000元，另1名事主掙扎，賊人事販逃走。8名涉案被告被控搶劫及企圖搶劫罪。涉案婦人今（4日）於區域法院承認控罪，其15歲兒子及涉案4名被告則否認控罪，聆訊今午續。

涉案被告依次為周愛秀（47歲）、其15歲兒子、兩名14歲男童、16歲少年、15歲男童、17歲少年及張子軒（20歲）。首5名被告被控1項搶劫罪，其餘3名被告則與周、其中1名14歲男童及16歲少年同被控1項企圖搶劫罪。

首被告今天承認兩項控罪，案情指，2018年12月16日深夜12時10分，事主陸澤菊於深水埗褔華街91號5樓，被4名戴口罩的男子掩嘴巴及箍着雙臂，4名男子其後從陸的手袋中取去現金港幣8000元及500元人民幣。

同月17日深夜12時40分，另一事主何琼丟棄垃圾後，打算返回深水埗富匯居會所工作時，遭5名戴口罩男子在會所外掩嘴及扯其腰包，何掙扎及呼救，5名男子推倒何後逃離現場。

經調查後，警方拘捕周。警誡下，周承認與兩名事主打麻雀輸錢，認為兩名事主打麻雀時作弊，因而指使事件中的年輕男子搶回金錢。

法官將周的求情及判刑押後至5月19日，周期間須還押。其餘7名被告中，其中1名14歲男童及17歲少年早前已認罪，獲准保釋候判。

其餘5名被告則否認控罪，控方傳召事主陸澤菊出庭作證，控方播放案發附近的閉路電視片段，陸從片段中認出自己；聆訊今午續。

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記者：王仁昌

麻將 搶劫

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