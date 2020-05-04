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建制派認同外間法律意見　要求李慧琼盡快處理積壓議程

政治 15:57 2020/05/04

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建制派發表聯合聲明，表示認同外間法律意見，希望李慧琼盡快召開會議。（麥美娟Facebook）

立法會內務委員會舉行16次會議，但仍然未能選出主席。立法會主席梁君彥尋求外間法律意見，認為現任內會主席李慧琼，有權有責處理積壓議程。立法會建制派議員發表聯合聲明，表明認同相關法律意見，又要李慧琼盡快召開會議。

新民黨葉劉淑儀表示，主持內會的公民黨郭榮鏗已用超過6個月時間，但仍未選出主席，期間處理大量與選舉主席無關程序，根據外間法律意見，郭榮鏗行是方式是越權。她續指，民主派多次表明要癱瘓內會以阻礙國歌法，直言現時是立法會未出現過的極端情況。

經民聯梁美芬直言，相信市民已經「忍夠」，希望盡快解決內會癱瘓情況，對外間法律意見感高興，認為法律意見非常合理，符合公共利益及《基本法》原意。她呼籲，李慧琼接納外間法律意見，以更有效執行內會程序。

工聯會麥美娟指出，立法會主席在有需要時，尋求外間法律意見並非先例，現時內會情況影響立法會運作，不少民生議案受到拖延，希望李慧琼會聽取意見，採取相應行動。

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責任編輯：陳宛彤

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