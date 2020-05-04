涉串謀康宏前高層欺詐開審　控方指曹貴子獲利逾5700萬

▲ 康宏前執行董事曹貴子否認串謀詐騙等罪。（楊詠渝攝）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，在康宏子公司收購另一公司時，向聯交所及公司其他董事等隱瞞有關收購屬關連交易，即被收購的公司實質上由曹貴子以大股東身份所持有。3人今（4日）於區域法院否認串謀詐騙等兩罪，案件今開審，控方於開案陳詞中指，曹於交易中實際獲利逾5,700萬元。

涉案被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）共被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩項控罪。 串謀詐騙控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司（聯交所）、康宏金融控股有限公司（其後改名為康宏環球控股有限公司，下稱康宏環球）、康宏環球的董事局及股東，以及潛在投資者，即不誠實地隱瞞康宏環球子公司康宏財務有限公司（下稱康宏財務）收購信盈國除投資有限公司（下稱信盈國際）一事，根據《聯交所證券上市規則》，屬一宗關連交易，以致康宏財務在母公司未有遵守《上市規則》的情況下，於2016年9月5日收購信盈國際。

公司董事作出虛假陳述控罪則指，3名被告身為康宏環球的董事，於2017年3月29日，明知康宏環球的《2016年年報》中有多項要項屬虛假，仍然贊同發表該年報，即在年報中未有列出相關關連交易。

3名被告今否認兩項控罪受審，控方於開案陳詞中指，本案的核心事件源於康宏環球的子公司康宏財務於2016年收購信盈國際一事，而被收購的信盈國際，分別由曹貴子與張雄峰分別持有55$%及45%股分。

而曹於涉案時段，亦為康健國際投資有限公司（下稱康健國際）的創辦人及執行董事等，康健國際透過Broad Idea International Limited間接持有康宏環球的股本權益25.1%，屬對康宏環球有重大影響力。

控方續指，表面上曹於康宏環球的角色是合約顧問，直至2017年3月才被委任為執行董事，但實際上，曹一直是康宏環球的實質或影子董事，他亦會透過康宏環球的高級行政人員或管理層影響公司的營運，包括主持早餐會及定期會議等，控方因此指出，次被告陳麗兒及第三被告陳毅凱亦必然得知曹於康宏環球中的實際角色。

控方又指，自2016年4月起，3名被告開始商討有關康宏環球收購信盈國際的計劃，當時次被告及第三被告分別任職康宏環球的首席財務總監和執行董事，兩人根據曹的指示推動有關收購計劃。同年6月至9月，雙方就有關收購計劃達成協議，康宏環球最終以逾8,900萬元的總作價，從曹、張兩人收購信盈國際，曹本人的實際獲利則為逾5,700萬元。

控方指，由於曹在康宏環球的實際角色，因此在康宏環球收購信盈國際一事，他必然是一名關連人士，而該收購亦必然是一宗關連交易，但各被告從來沒有向聯交所等作出披露，而康宏環球的2016年年報當然亦沒有披露這宗關連交易。控方指此舉阻礙了聯交所執行上市規則，更剝奪了其股東對有關收購的知情權，未能對其證券作出具充分認知的投資決定。

案件押後至明早續審，期間各被告獲准繼續保釋。

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記者：楊詠渝