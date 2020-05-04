公民黨余德寶不參選九龍西立會選舉　冀創造有利條件令泛民奪4席

▲ 余德寶（右二）宣布，不會參加立法會九龍西地區直選。（莫稼浩攝）

民主派爭取9月立法會選舉奪得「35+」過半數議席，其中在九龍西選區只得6席，泛民卻有多達15隊名單謀求角逐出選。油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶今日（4日）宣布，退出黨內立法會選舉甄選機制，不會出選9月的九龍西直選選舉。他形容這是一個不容易決定，但不參選原因主要有兩個，包括：一、希望創造有利條件令泛民奪取九西區第4席；二、作為區議會副主席，面對政府的議會打壓，有責任全力捍衛區議會尊嚴。

民主派上周三舉行九龍西選舉協調會議，余德寶透露，自會議後得悉有多隊名單希望參選，且亦是有能力為泛民爭取4席的人選，所以希望退出塑做更好的條件，向同路人表明泛民有條件拿到4席。他強調，市民期望民主派做好協調工作，退出是為創造最大條件爭取4席，並不是個人榮辱得失及公民黨議席多少的問題，而幾個月前想不到區議會秘書處會不提供服務，政府官員可以會議期間中途離席，議會被削撥款等，作為副主席，他必須全力守護區議會戰場。

公民黨主席梁家傑稱，對余德寶不參選的決定感可惜，但對方的理由擲地有聲，該黨會尊重他的決定，公民黨亦不會派人參選九龍西。黨魁楊岳橋就指，香港人對九月選舉有非常高的期望，期望九龍西協調可以更加順利，該黨已表明願意協調及尊重初選結果，公民黨亦已接納余德寶退出黨內出選決定。

事實上，另一名一直積極考慮參選的油尖旺區議員李傲然，昨亦宣布不會競逐九龍西的議席。他解釋，由於九龍西過去兩次協調會議，有多達15隊民主派表明有意角逐，為免讓建制陣營漁人得利，所以決定放棄參選。

另外，民主黨九龍西出選人馬亦大局已定，該黨中委兼區議員袁海文挑戰現任議員黃碧雲，但黃碧雲在支部及地區黨團投票獲得大比數支持，兩人民調支持度亦相近，料黃碧雲將代表民主黨參選。袁海文今凌晨在社交平台指，希望黃碧雲繼續努力，為民主派在九龍西成功爭取 4 席，又稱立會過半對香港人是非常重要。

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記者：莫稼浩